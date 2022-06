Morti sul lavoro, oggi 4 vittime e tre feriti gravi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si allunga il conto dei morti sul lavoro in Italia, con quattro nuove vittime registrate nella sola giornata di martedì 21 giugno. Si tratta di un operaio al lavoro sui binari travolto da un treno, di un uomo schiacciato da una matassa di ferro durante operazioni di carico-scarico, di un operaio edile 72enne caduto da un’impalcatura e di un ragazzo investito e ucciso da un trattore. Al bilancio dei morti si aggiunge anche quello dei feriti: sono tre i lavoratori in condizioni gravi dopo infortuni subiti nella giornata di oggi. Tra questi un operaio di 35 anni rimasto ferito mentre stava effettuando delle lavorazioni all’interno di un’officina nautica di rimessaggio barche per un incendio.

Operaio travolto da un treno

In località Ponticelli di Città della Pieve, lungo la linea ferroviaria “lenta”, un operaio che stava lavorando sulle canaline a lato dei binari è stato travolto da un treno in transito ed è così deceduto. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra da Città della Pieve e un’altra a supporto dalla sede centrale di Perugia.

Uomo schiacciato da una matassa di ferro

A Legnago, in provincia di Verona, un uomo è morto dopo essere stato travolto da una matassa di ferro che stava scaricando da un camion. L’operaio è rimasto schiacciato sotto il peso della matassa. I Carabinieri di Legnago e gli ispettori allo Spisal dell’Ulss 9 Scaligera stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Caduto da un’impalcatura a 72anni

In Puglia, un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto stamani a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini, nei pressi del cuore commerciale della città.

Secondo i primi rilievi, sembra che l’uomo, per cause da accertare, sia caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre insieme ad altri operai era impegnato ad installare un montacarichi. Il 118 ha trasportato l’uomo all’ospedale Vito Fazzi dove però è morto poco dopo. Sul posto per i rilievi gli agenti delle volanti e gli ispettori dello Spesal. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta.