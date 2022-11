Mortier (Amundi): «Mercati troppo ottimisti, svolta Fed non è dietro l’angolo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Chi investe sottovaluta le elezioni di midterm negli Stati Uniti, il cui esito ancora incerto non è necessariamente positivo per i mercati». Non è ancora chiara la portata del successo repubblicano e la conseguente situazione in entrambe le Camere Usa che accompagnerà Joe Biden nei prossimi due anni. Vincent Mortier, capo degli investimenti di Amundi, ha però un’idea ben precisa: il velato ottimismo che aveva accompagnato i giorni precedenti il voto (e che subito dopo pareva per la veirtà già svanito) non era giustificato e ciò che è visto sui listini è con tutta probabilità l’ennesimo rimbalzo effimero in un contesto ribassista.

Eppure la storia insegna che Wall Street si comporta bene in presenza di Camere divise o di segno contrario al Presidente.

Questo è avvenuto in passato, ma oggi siamo di fronte a una situazione molto diversa: il livello di indebitamento negli Stati Uniti, pubblico e privato, è molto elevato e complessivamente attorno al 270% del Pil mentre il costo per rifinanziarlo è tornato a salire in modo significativo per l’atteggiamento aggressivo della Federal Reserve nel combattere l’inflazione. Prevedo un dibattito sempre più acceso sul tema e sul tetto al debito e questo non è certo positivo per i mercati.

Perché?

In teoria i repubblicani hanno un atteggiamento più ortodosso quando si tratta di gestire economia e spesa pubblica. Le Borse sono state sostenute in modo evidente negli ultimi anni dalle misure fiscali espansive adottate da Biden che prima ha fornito sostegno per contrastare gli effetti della pandemia, poi si è imbarcato in spese ingenti per finanziare il settore della difesa e la transizione energetica. Gran parte dei risultati sono dovuti a quello, ma adesso sarà difficile essere ancora accomodanti in termini di stimoli fiscali.