Morto a 41 anni Virgil Abloh, stilista di Louis Vuitton e creatore di Off-White

«Riposa in pace, caro Virgil. Ricorderò sempre i nostri giorni romani. I miei pensieri sono con la tua famiglia». Silvia Venturini Fendi, direttrice creativa Fendi

«Ci siamo incontrati grazie a Jun alcuni anni fa, e io andai a questo evento dove stavano entrambi mettendo musica, andammo via insieme con la promessa che prima o poi avremmo dovuto fare della musica insieme, noi tre. Più cerco le parole giuste per esprimere i miei sentimenti in questo momento, più mi ricordo di lui, un giovane uomo di incredibile talento, un designer, un padre, un artista, pieno di vita e creatività, ha cambiato il gioco della moda con la sua dirompente umanità e curiosità, e sono certo che tutto questo resterà con noi». Pierpaolo Piccioli (direttore creativo Valentino)

«La notizia della morte di Virgil Abloh mi ha spezzato il cuore. Era un designer così brillante, che ha tracciato la via per molti giovani creativi. I miei pensieri vanno a sua moglie e ai suoi due bambini. Maria Grazia Chiuri (direttrice creativa Dior)

«È con un peso nel cuore che invio la mia più profonda vicinanza alla famiglia di Virgil. Sua moglie e i suoi bambini, lui vi adorava, la sua famiglia professionale e tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato. Il tempo che ti ho conosciuto è stato breve, ma mi ha colpito come un fulmine per il suo impatto. Un vero talento, con il desiderio di portare un miglior senso al mondo della moda e del design. Ci mancherai, per tanti aspetti. Riposa in pace e vola in alto. Sei e sarai sempre una stella di grazia e bellezza». Stella McCartney

«Riposa in pace e in potenza, caro Virgil. Le mie sentite condoglianze ai tuoi cari, alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi collaboratori. Sei andato via troppo presto. Grazie per tutto quello che ci hai dato». Marc Jacobs