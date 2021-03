Morto a 59 anni il dj Claudio Coccoluto Protagonista in consolle da 40 anni, ero considerato uno dei maggiori dj italiani

Protagonista in consolle da 40 anni, ero considerato uno dei maggiori dj italiani

È morto a 59 anni il dj Claudio Coccoluto, protagonista in consolle da oltre 40 anni. Lo riporta il Corriere della Sera. Coccoluto, originario di Gaeta, in provincia di Latina si è spento martedì 2 marzo dopo una grave malattia nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. «Se ne va il maestro più grande e l'amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me», è l'omaggio dell'amico e socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, insieme al quale aveva fondato il club Goa di Roma.

«Questa mattina è arrivata la notizia che non vorresti mai sentire». Lo ha detto Linus in apertura della puntata odierna di Deejay Chiama Italia, a proposito della morte di Claudio Coccoluto. «Stamattina avevo pensato che avrei voluto iniziare parlando degli applausi finti a Sanremo. Ma è arrivata la scomparsa di Claudio Coccoluto, uno dei più apprezzati e storici dj italiani. Si sapeva che stava male da tempo, che negli ultimi giorni si era aggravato. Ma poi quando arriva la notizia ti ferisce. Claudio è stato in qualunque campo, in qualunque mestiere, un fuoriclasse. I fuoriclasse sono quelli che lasciano il segno».

