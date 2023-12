Morto Sante Gaiardoni, il custode della memoria dei magnifici anni della pista

“Oggi sono orgoglioso di essere italiano per conoscere un atleta come te” gli disse con calore Fanfani sceso dalla tribuna per stringergli la mano. Erano anni così, in cui l’Italia stava rialzando la testa dopo i disastri della guerra e lo sport era un buon modo per farci di nuovo apprezzare all’estero. “E’ stata un’emozione intensa”, raconterà Gaiardoni. Non è mica come adesso che è tutto facile, un ministro che parla a un contadino come me… “.

L’approdo al professionismo

Dopo le Olimpiadi, Gaiardoni diventa professionista, ingaggiato dalla gloriosa Società milanese del’Azzini, guidata dal commendatore Dino Cappellaro, facoltoso commerciante di pietre preziose. Una straordinaria carriera, quella di Sante, che si concluderà nel 1971. Maspes invece, più vecchio di sette anni, si era ritirato prima, nel 1967.

Gli anni più intensi della loro sfida sono stati i primi Sessanta, quando l’allievo (Gaiardoni) è pronto a superare il maestro, ma il maestro (Maspes) non ha nessuna voglia di scendere dalla cattedra.

La prima sfida mondiale tra i due è nel 1962 proprio al Vigorelli. Maspes, più esperto, supera Gaiardoni conquistando il sesto titolo mondiale, a un passo dal record del belga Jef Sherens, uno dei più forti sprinter di tutti i tempi.

“Tra un anno lo raggiungo” disse soddisfatto Maspes facendo lo spaccone, anzi il “bauscia” come dicono i milanesi. Invece l’anno successivo in Belgio, Sante, dopo aver perso la prima prova, rimonta due volte a notte fonda costringendo gli inviati dei giornali - tutti schierati con Maspes- a rifare gli articoli per il giorno dopo. Uno smacco per Antonio che comunque nel 1964 conquisterà a Parigi il suo settimo titolo mondiale.