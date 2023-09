Morto Mohamed Al Fayed, era l'ex proprietario di Harrods e padre di Dodi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto Mohamed Al Fayed, ex proprietario dei famosi grandi magazzini Harrods di Londra. Suo figlio Dodi era deceduto in un incidente stradale a Parigi con la principessa Diana, è morto. Aveva 94 anni.

«La signora Mohamed Al Fayed, i suoi figli e nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto pacificamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto», ha reso noto la famiglia.

Al Fayed, un uomo d’affari egiziano, classica espressione del ’self-made man’ è rimasto devastato dalla morte del figlio Dodi Fayed nell’incidente automobilistico a Parigi con la principessa Diana 26 anni fa ed ha trascorso il resto della sua vita nel dolore per quella perdita.

Al Fayed è stato anche proprietario del Fulham, storica squadra di calcio di Londra. «A nome di tutto il Fulham Football Club, invio le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Mohamed Al Fayed alla notizia della sua scomparsa all’età di 94 anni», ha detto il suo successore come proprietario, Shahid Khan, in una dichiarazione. «Mi unisco - ha poi aggiunti - ai nostri sostenitori in tutto il mondo nel celebrare la memoria di Mohamed Al Fayed, la cui eredità sarà sempre al centro della nostra tradizione al Fulham Football Club».