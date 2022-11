Con Jiang Zemin scompare il padre della generazione dei nuovi leader cinesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fine del padre di tutti i leader in carica dagli anni ’90 in poi, incluso l’attuale segretario generale Xi Jinping, giunge in un’ora drammatica per la Cina, assediata da una pandemìa che renderà impossibili gli onori di Stato per un politico che ha avuto, fino all’ultimo istante, un ruolo cruciale nella modernizzazione del Paese e la cui ombra aleggiava in permanenza sui destini e le scelte della nomenklatura cinese. Faceva notizia anche quando sugli spalti delle manifestazioni ufficiali non era presente.

Una scomparsa simbolica

La morte, a 96 anni, dell’ex presidente Jiang Zemin nella sua casa di Shanghai, per leucemìa, ha un forte significato simbolico alla luce del XX° Congresso del Partito che si è chiuso il 23 ottobre. Con lui si archivia definitivamente un’era soppiantata, dieci anni fa, dall’arrivo al potere di Xi Jinping, al terzo storico mandato da segretario generale, il core leader che nelle sue mani stringe un potere immenso, sempre più vicino a quello del grande Timoniere Mao Zedong. Una nuova era sigillata dalla scomparsa di una grande vecchio della politica cinese.

Xi Jinping deve molto a Jiang Zemin: quando si trattò di decidere chi avrebbe dovuto raccogliere nel novembre del 2012 il testimone del suo delfino Hu Jintao, la scelta cadde sul fresco segretario del partito della roccaforte di Jiang Zemin, Shanghai, anche se la carica era ben controbilanciata dal fedelissimo Li Keqiang, indicato come primo ministro.

Legami fortissimi che sono riaffiorati con chiarezza quando nella sessione conclusiva del XX° Congresso Hu Jintao, anche lui ormai anziano, è stato accompagnato sotto gli occhi del mondo fuori dall’aulditorium. L’ultima pacca sulla spalla, uscendo, è stata per Li Keqiang.

Perchè scelse Xi Jinping

Di Xi Jinping Jiang Zemin intuì la forza calma, l’intelligenza emotiva che finora gli ha permesso, come si è visto, di spazzare completamente il campo dagli avversari interni. Senza fare prigioneri, dal momento che tutti i leader ancor legati a doppio filo a Jiang Zemin sono rimasti fuori dallo Standing committee del Comitato centrale e dal nuovo Comitato stesso.