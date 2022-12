Morto un altro giornalista che seguiva i Mondiali in Qatar

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un altro giornalista è morto durante i Mondiali in Qatar. Si tratta del fotoreporter di Al Kass TV Khalid al-Misslam. “I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam”, si legge in un tweet dell'emittente che pubblica un'immagine del reporter. Secondo il portale Gulf Times, che riporta la notizia, “Al-Misslam, un qatariota, è morto improvvisamente mentre copriva la Coppa del Mondo”. La notizia della morte di Khalid al-Misslam giunge a pochi giorni dal decesso a Doha del giornalista del canale americano CBS Sports, Grant Wahl, mentre copriva i quarti di finale tra Argentina e Olanda.

Wahl, che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è morto l’8 dicembre scorso a Doha, secondo quanto annunciato dalla moglie e dalla Federazione americana di calcio, probabilmente per un attacco di cuore.