Morto Andy Rourke, bassista degli Smiths

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È morto all’età di 59 anni Andy Rourke, bassista degli Smiths. Ad annunciarlo, sui social, Johnny Marry, chitarrista della stessa band, negli anni Ottanta. «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento», ha scritto Marr.

Rourke ha suonato con gli Smiths, prestando le sue linee a successi come This Charming Man e There Is a Light That Never Goes Out e collaborando a canzoni da solista per il frontman Morrissey dopo lo scioglimento del gruppo. Ha anche suonato con i Freebass assieme ad altri due celebri bassisti mancuniani, Peter Hook dei New Order e Mani degli Stone Roses, e ha registrato con Sinead O’ Connor, i Pretenders, Ian Brown e, nel gruppo Dark, la cantante dei Cranberries Dolores O’ Riordan.