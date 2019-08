Morto Angelo Apponi, direttore generale della Consob

1' di lettura

È morto nella notte, all’età di 60 anni, il direttore generale della Consob, Angelo Apponi. Era malato da tempo. Da gennaio 2015 ricopriva l’incarico di direttore generale alla autorità di regolamentazioe del mercato. In precedenza era stato responsabile della Divisione Informazione Emittenti, dell'Ufficio Strumenti Rappresentativi di Capitale e dell'Ufficio Regole Contabili. È stato membro di gruppi di lavoro in materia di principi contabili internazionali, prospetti informativi ed auditing in sede IOSCO, Unione Europea, OCSE e CESR (ora ESMA).