Morto Ben Ali, ex rais della Tunisia. Così sciupò le occasioni offertegli dal destino È morto in Arabia Saudita, dove era miseramente fuggito, condannato e odiato a distanza dal popolo che pure lo aveva osannato di Ugo Tramballi

A sinistra, Zine el-Abidine BenAli, presidente della Tunisia dal 1987 al 2011, e il leader libico Muammar Gaddafi . Tutti e due sono stati vittime delle rivoluzioni arabe cominciate proprio in Tunisia nel 2011 - Reuters

3' di lettura

Ha avuto l’opportunità di fare della Tunisia un modello africano e arabo. Come Robert Mugabe nello Zimbabwe e molti rais mediorientali a lui più simili, Ben Alì ha dilapidato le potenzialità del suo paese e le fortune offertegli dal destino, preferendo le tentazioni del potere temporale alla Storia. È morto in Arabia Saudita, dove era miseramente fuggito, condannato e odiato a distanza dal popolo che pure lo aveva osannato.

La vita di Zine El Abidine Ben Ali, nato 83 anni fa, è quasi la carta carbone di quella della gran parte dei dittatori arabi dell’età contemporanea. Famiglia povera, dieci tra fratelli e sorelle, educazione tecnica interrotta dalla lotta di liberazione contro i colonizzatori francesi; il carcere, l’esilio, il ritorno nella patria liberata. E naturalmente la carriera militare, settore intelligence: il vero stato profondo di ogni regime arabo. Un’educazione castrense perfezionata prima in Francia e poi in Texas; capo dei servizi segreti militari, ministro della Difesa e infine leader del paese, ininterrottamente per 24 anni.

LEGGI ANCHE / È morto Mugabe, l'antesignano di Mandela che divenne simbolo del disastro africano

Nella gran parte dei paesi del mondo arabo le forze armate e i loro servizi segreti non difendono la patria ai confini ma controllano il popolo all’interno di quelle frontiere. Lo reprimono, prendono possesso dell’economia in difesa della casta militare e degli interessi personali, non della nazione.

Così è stato anche Ben Ali. Ma diversamente da molti degli altri rais arabi, aveva un vantaggio: il suo predecessore e mentore era stato Habib Bourguiba, “Le Combattant Supreme”, come lo chiamavano i tunisini. Anche Bourguiba fu un dittatore ma illuminato: modernizzò il paese, allargando l’istruzione, dando alle donne un ruolo sociale che non esisteva nel Vicino né nel Medio Oriente. C’era dunque una rotta da seguire, modernizzandola all’occorrenza. Ben Ali andò al potere nel 1987, esautorando un Bourguiba ottantaquattrenne, ormai malato e spento ma intenzionato a non dimettersi. Il golpe fu indolore, quasi tecnico: un “colpo di stato con certificato medico”.

SCOPRI DI PIU’ / Dal tessile alla chimica, la Tunisia lancia quattro tecnopoli