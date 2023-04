Morto Ben Ferencz, aveva 103 anni, era ex Pm processo Norimberga

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto all’età di 103 anni Benjamin Ferencz, che era stato procuratore durante i processi secondari di Norimberga che si sono svolti al termine della seconda guerra mondiale e che è stato tra i promotori della Corte penale internazionale. Lo riferisce Nbc che ha avuto la conferma della sua scomparsa dal figlio.

Le condanne

Da procuratore ha ottenuto condanne contro 22 comandanti degli squadroni della morte nazisti. Ferencz duranti i processi di Norimberga aveva 27 anni ed era l’ultimo ex procuratore ancora vivo. In seguito ha svolto un ruolo cruciale nel garantire il risarcimento dei sopravvissuti all’Olocausto e nella creazione della Corte penale internazionale dell’Aia.

Gli studi e la guerra

Nato l’11 marzo del 1920, Ben Ferencz, era un giurista ungherese naturalizzato statunitense. Di origine ebraica, aveva 10 mesi quando la sua famiglia emigrò negli Stati Uniti e si stabilì a New York. Ha ottenuto una borsa di studio per la Harvard Law School. Si arruolò nell’esercito dopo la laurea sbarcando in Normandia e combattendo nella battaglia delle Ardenne.

I campi di sterminio

In seguito fu trasferito in un’unità responsabile della raccolta di prove di crimini di guerra mentre le forze alleate si avvicinavano al centro del potere nazista a Berlino. Ferencz entrò in diversi campi di concentramento (Buchenwald, Mauthause, Flossenburg, Ebensee) poche ore o pochi giorni dalla loro liberazione. Instancabile difensore dei diritti umani, ha anche scritto nove libri e decine di articoli, tenuto innumerevoli discorsi e viaggiato per il mondo fino ai suoi 90 anni diffondendo il suo motto di “legge non guerra”.