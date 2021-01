Morto d’infarto a 57 anni Benjamin de Rothschild, erede della dinastia di banchieri De Rothschild aveva fatto un passo indietro nella gestione degli affari finanziari che aveva ereditato dal padre Edmond, lasciandoli nelle mani della moglie Ariane, mentre inseguiva la sua passione per yacht e automobili

De Rothschild aveva fatto un passo indietro nella gestione degli affari finanziari che aveva ereditato dal padre Edmond, lasciandoli nelle mani della moglie Ariane, mentre inseguiva la sua passione per yacht e automobili

Benjamin de Rothschild, presidente di Edmond de Rothschild Holding SA, è morto a 57 anni per un attacco cardiaco.



«È con profondo rammarico e grande tristezza che il Gruppo Edmond de Rothschild annuncia la scomparsa di Benjamin de Rothschild a seguito di un infarto nella sua casa di Pregny, in Svizzera», ha dichiarato la società in un comunicato.



Il ramo della dinastia creato dal barone Edmond de Rothschild

Il ramo svizzero della dinastia bancaria dei Rothschild, un tempo una delle famiglie più ricche del mondo, è stato creato dal barone Edmond de Rothschild, i cui genitori sono fuggiti in Svizzera durante la seconda guerra mondiale per sfuggire alla persecuzione degli ebrei. Il barone creò il gruppo nel 1953, acquistando in seguito una banca privata svizzera e specializzandosi nella gestione patrimoniale.

Un impero da 194 miliardi di dollari

Benjamin De Rothschild era a capo del gruppo creato dal padre dal 1997 e ha lavorato per semplificarne la struttura dopo il delisting. Alla fine del 2019, secondo il suo sito web, il gruppo disponeva di 173 miliardi di franchi (194 miliardi di dollari) di attivi con una presenza in 32 Paesi e 2.600 dipendenti.

La gestione nelle mani della moglie Ariane

De Rothschild aveva fatto un passo indietro nella gestione degli affari finanziari che aveva ereditato dal padre Edmond, lasciandoli nelle mani della moglie Ariane, mentre inseguiva la sua passione per yacht e automobili.