Morto David Koch, il miliardario finanziatore dei conservatori Usa

NEW YORK – Mecenate. Industriale di straordinario successo. Ha costruito una fortuna con l’azienda di famiglia, tanto da diventare tra gli uomini più ricchi d’America. Libertario, con idee controcorrente e fuori dall’ortodossia. Anima e cassa del movimento conservatore americano. David Hamilton Koch si è spento oggi a 79 anni. Dopo una lunga lotta con un tumore alla prostata con cui combatteva da una ventina d’anni. La sua morte è stata confermata dalla portavoce del gruppo Koch Cristyne Nicholas. Un personaggio al di fuori degli schemi che ha avuto un profondo effetto sulla politica e sull’economia americana degli ultimi cinquant’anni. Nel 2018 aveva annunciato di essere gravemente malato e si era dimesso da tutte le cariche in azienda e nel network filantropico e politico che aveva creato.

David H. Koch, assieme al fratello Charles, 83 anni, ha trasformato l’azienda di famiglia di Wichita ereditata dal padre Fred nel 1960 in un conglomerato industriale globale che spazia oggi dal petrolio all’agricoltura, dalla manifattura industriale fino al largo consumo e che produce circa 110 miliardi di dollari di fatturato annuo, tra le prime società americane. Secondo la classifica dei milionari di Bloomberg David era, assieme al fratello, la settima persona più ricca al mondo, con un patrimonio personale stimato di 59 miliardi di dollari. Dalle dichiarazioni dei redditi era il primo contribuente e l’uomo più ricco di New York dove viveva nell’Upper East Side.

Oltreché per il leggendario fiuto negli affari e per la sua ricchezza Koch è diventato noto al grande pubblico per le centinaia di milioni di dollari di donazioni che negli anni ha effettuato verso le cause del movimento conservatore e i suo candidati con il suo gruppo no profit chiamato Americans for Prosperity che ha sedi in 35 stati e raccoglie oggi più di 700 donatori che ogni anno, o anche più di una volta l’anno, staccano un assegno da 100mila dollari per sostenere le cause della sua charities. Diventata così importante da rivaleggiare con il partito Repubblicano nel fundraising per sostenere le cause neocon.

Era un libertario, Koch, fervente sostenitore della teoria del minimo intervento dello Stato nella cosa pubblica, secondo lui garanzia di maggiore prosperità e libertà per tutti i cittadini. Il padre Fred era un arci conservatore e da lui prese queste idee, come confidò in un'intervista al magazine libertario Reason: «Sono cresciuto con queste convinzioni, il punto di vista fondamentale che i governi che accentrano tutto il potere non siano una cosa buona, e che ogni imposizione di un governo che controlla le nostre vite e le nostre fortune in economia non sia altrettanto una cosa buona». Provò anche a gettarsi nell’arena politica, senza fortuna, quando nel 1980 fu nominato dal partito Libertariano come candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti in un ticket con l’avvocato Ed Clark.