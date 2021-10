Morto il filosofo Salvatore Veca, maestro della teoria della giustizia

3' di lettura

Salvatore Veca, uno dei più importanti filosofi italiani, presidente onorario della Fondazione Feltrinelli, è morto nella notte fra il 7 e l’8 ottobre a Milano. Aveva 77 anni. La Casa della cultura, l’associazione milanese che presiedeva, lo ha annunciato in mattinata: «La Casa della Cultura piange la scomparsa del suo presidente, Salvatore Veca, insigne filosofo della politica, protagonista della vita culturale italiana. Partecipa al dolore della moglie Nicoletta e dei figli» ha scritto l’associazione su Twitter.

Veca ha introdotto nel dibattito italiano la filosofia politica di John Rawls e la sua «teoria della giustizia», divenendo un punto di riferimento per la sinistra non marxista, oltre a esplorare temi legati a epistemologia e metafisica.

Dagli studi sulla giustizia alla Carta di Milano

Veca ha concluso la sua carriera accademica come professore ordinario di filosofia politica all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (2005-2013), di cui è stato vicedirettore e prorettore vicario. Nato a Roma il 31 ottobre 1943, Veca studia filosofia all’Università degli Studi di Milano, dove si laurea nel 1966 con una tesi in filosofia teoretica, condotta sotto la guida di Enzo Paci e Ludovico Geymonat. Aveva iniziato la docenza proprio in Statale, ottenendo in seguito cattedre all’Università della Calabria, di nuovo a Milano, quindi Bologna, Firenze e infine Pavia. Nei suoi studi Veca ha affrontato i temi della cittadinanza, della giustizia e della laicità. Dopo il libro “Le mosse della ragione” (Il Saggiatore, 1980), introduce nella cultura filosofica italiana la discussione sulle teorie della giustizia con il volume “La società giusta” (Il Saggiatore, 1982) ed elabora e sviluppa la sua prospettiva teorica in “Questioni di giustizia” (Pratiche, 1985) e “Una filosofia pubblica” (Feltrinelli, 1986). Nel 1988 dedica un volume divulgativo agli esiti di questa fase della sua ricerca con “L’altruismo e la morale” (Garzanti, 1988), scritto con Francesco Alberoni.

Gli sviluppi successivi della sua ricerca, orientata al problema dei rapporti fra teoria normativa e teoria descrittiva della politica e incentrata sulla questione del pluralismo come fatto e come valore per la teoria democratica, sono rinvenibili nel saggio “Libertà e eguaglianza. Una prospettiva filosofica”, in “Progetto Ottantanove” (Il Saggiatore, 1989), scritto con Alberto Martinelli e Michele Salvati; nel libro “Etica e politica” (Garzanti 1989) e, in particolare, nei libri “Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull’idea di emancipazione” (Feltrinelli, 1990) e “Questioni di giustizia. Corso di filosofia politica” (Einaudi, 1991). Tra i suoi saggi più recenti “L’idea di incompletezza” (Feltrinelli, 2011) e “Il senso della possibilità” (Feltrinelli, 2018). Dal 1984 al 2001 Veca è stato presidente della Fondazione Feltrinelli, di cui aveva assunto la direzione scientifica nel 1974.

Direttore degli “Annali” e dei “Quaderni” della Fondazione, Veca ha coordinato le attività del Seminario annuale di Filosofia politica, promosso dalla Fondazione Feltrinelli in collaborazione con il Centro Studi Politici “Paolo Farneti” di Torino e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 2000 ha avviato il progetto della “Biblioteca europea” della Fondazione Feltrinelli, di cui era direttore. Nel 2015 è stato curatore scientifico della Carta di Milano di Expo 2015.