Morto Giampiero Galeazzi, icona pop delle telecronache sportive

È stato un atleta prima che un professionista, un grande appassionato di sport prima che un giornalista sportivo, un meme prima che inventassero i meme: era e rimarrà un’icona pop a tutto tondo Giampiero Galeazzi, volto e voce storica della Rai morto a 75 anni d’età dopo una lunga malattia. Meravigliosa faccia da cinema, la sua: lo chiamavano Bisteccone, con il soprannome affibbiatogli da Gilberto Evangelisti che lo assunse. Da canottiere sfiorò un’Olimpiade, da giornalista ne ha raccontate sei, senza mai prendersi sul serio.

Questa era la sua cifra: lo percepivi quando, alle ultime bracciate del «due con», incitava i fratelli Abbagnale a prendersi il podio, violava gli spogliatoi di Serie A in festa per lo Scudetto fino a farsi inondare di spumante da gente come Diego Armando Maradona. Non c’erano confini a quel suo essere gradevolmente sopra le righe: gli consentivi di tutto perché era l’ospite ideale da invitare a cena. Uno che onora la tavola e arricchisce il discorso con aneddoti che vanno da Monaco ’72 a Reagan che dà la mano a Gorbaciov e chiude il capitolo della Guerra Fredda