Morto Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus

Lutto nel mpondo del calcio, è morto all’improvviso Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, in servizio al Tottenham con Antonio Conte. «Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda: ci ha lasciato Giampiero Ventrone», scrive l’Associazione italiana Allenatori Calcio. «Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham, e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina». Ventrone aveva 62 anni.

«Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico», dice vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi. «È stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all’interno del mondo del calcio. Ci mancherà. La grande famiglia Aiac - si legge ancora nel post -, con in testa il presidente Renzo Ulivieri, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita». Ventrone era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Napoli nella serata del 4 ottobre scorso e subito messo in ventilazione meccanica perchè in coma. Aveva da qualche giorno scoperto di essere affetto da leucemia mieloide acuta.

Questo l’addio ufficiale della Juventus: «Se n’è andato uno dei nomi “storici” della Juve a cavallo dei due secoli. Gian Piero Ventrone ci ha lasciato all’età di soli 62 anni: ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico bianconero, dal 1994 al 1999, contribuendo, assieme a Mister Lippi, a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto di tutto, in Italia e in Europa. Ventrone è tornato a Torino poi dal 2001 al 2004, arricchendo il suo (e nostro) palmares di altre vittorie».