Morto Gianni Angelo Stoppani, rese celebre la gastronomia Peck di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’agroalimentare italiano è in lutto per la morte di Gianni Angelo Stoppani, che è stato per oltre 40 anni l’anima di Peck, lo storico negozio del centro di Milano che nel tempo è diventato sinonimo di enogastronomia di alta qualità, già in tempi in cui la valorizzazione delle eccellenze del food made in Italy era lontana dall’essere centrale nelle esportazioni nazionali e dai programmi dei governi.

Classe 1937, Angelino, primo di sette fratelli, iniziò giovanissimo a lavorare in salumeria a Brescia per poi arrivare a Milano. È del 1958 l’apertura del suo primo negozio e del 1970 l’acquisizione di Peck, gastronomia fondata nel 1883 dal salumiere di Praga Francesco Peck. Assieme ai fratelli – Remo, Mario (scomparso nel 2021) e Lino, attuale presidente di Fipe Confcommercio – Gianni Stoppani l’ha fatta crescere e diventare un simbolo del mangiar bene a Milano, puntando soprattutto sulla selezione dei salumi e dei formaggi più prestigiosi.

Loading...

Sono gli anni del boom economico, ma anche quelli in cui la grande distribuzione organizzata incomincia ad invadere il mercato, con politiche commerciali che cambieranno radicalmente negli anni successivi la rete distributiva commerciale dell’Italia. Per contrastare la sfida imposta dai grandi gruppi del retail, Angelo Stoppani reinventa l’offerta puntando sull’alta gamma, sull’attenzione alla qualità nei prodotti e alla professionalità nel servizio. Molta cura è poi riservata all’ambientazione dei negozi e all’esclusività negli assortimenti.

I negozi vengono poi costantemente ristrutturati per restare al passo con i tempi, viene ampliata l’attività di produzione di piatti pronti e consolidata l’attività di catering e di alta ristorazione (fino alle due stelle Michelin del Cracco Peck), ampliato lo spazio dedicato al vino, avviata l’esportazione dei prodotti, sviluppando anche un’ampia offerta di prodotti a marchio proprio.

Nel 2003 Gianni Angelo Stoppani è stato nominato Cavaliere del lavoro per il suo «grande lavoro, sacrificio e spirito di iniziativa, grazie ai quali, nonostante la totale mancanza di disponibilità economiche della famiglia, riesce ad affermarsi in un settore completamente diverso rispetto all’attività artigianale del padre, con prodotti esclusivi di alta enogastronomia».

Ha lasciato la guida di Peck, che nel frattempo è stata rilevata dal gruppo Marzotto, nel 2013.