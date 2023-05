Morto Giordano Riello, l’imprenditore “padre” dei condizionatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago (Verona) l'imprenditore Giordano Riello. Per tutti il padre dei condizionatori d'aria, aveva fondato nel 1961 dal nulla l'Aermec di Bevilacqua, capofila di un gruppo industriale che raggruppa oggi cinque aziende con più di 1.700 addetti e ricavi per oltre 500 milioni di euro. L' Aermec può essere considerata uno dei primi produttori di condizionatori in Europa. Ma l'ingegner Giordano Riello, ultimo rappresentante di una blasonata stirpe di industriali alla maniera di Marzotto, Olivetti e Zanussi, è stato fino all'ultimo un instancabile frullatore di idee e progetti. Fedele alla ricetta tramandatagli dal nonno Ettore, che ai primi del Novecento diede vita a Porto di Legnago alla prima officina diventata nel tempo la roccaforte dei bruciatori.

La famiglia di sangue e quella aziendale sono sempre state dall'ingegner Riello, classe 1926, un tutt'uno, una filosofia confermata dall'attenzione riservata da sempre a quelli che chiamava i suoi collaboratori anzichè dipendenti. Uomini e donne che hanno toccato con mano in 60 anni di attività i benefici di un modello di welfare interno di cui Riello è stato uno degli antesignani. Alla domanda se uno nasce imprenditore o lo diventa, aveva sempre risposto: “mi è servito molto essere nato in una famiglia di imprenditori dove il lavoro era una costante persino a tavola così come sono stato fortunato ad aver avuto bravi maestri”. Il suo cruccio, fino all'ultimo giorno, è stato quello di non avere più al suo fianco la moglie Gabriella Ortini, sposata il 25 aprile del 1953.