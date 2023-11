Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivo della Rai, è morto a 83 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È morto all’età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivio della Rai e scrittore. Era nato a Catania nel 1940, ma aveva lasciato la Sicilia da giovane. Ne ha dato notizia il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo: «Scompare un amico, ancora prima che un maestro», ha detto rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zuccalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell’Ussi.

Il Pallone Racconta - Lotta al vertice nel derby d'Italia

La Figc si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Zuccalà, storico giornalista sportivo, morto oggi all’età di 83 anni. Nato nel 1940 a Catania, Zuccalà durante la sua carriera e per diverse testate - tra cui La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Il Giornale, Rai e Italpress, con cui collaborava dal 2000 come editorialista - ha seguito i principali eventi calcistici e la Nazionale italiana. Nel 2013, alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Germania, Zuccalà aveva ricevuto dall’allora capitano Gianluigi Buffon e dal Ct Cesare Prandelli una maglia azzurra con il numero 50 per celebrare mezzo secolo da inviato. “La scomparsa di Zuccalà mi rattrista, è una perdita dolorosa per il mondo del giornalismo e quello dello sport - dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -. È stato un professionista scrupoloso e raffinato, distinguendosi per la preparazione e gli interessi trasversali. Super tifoso della Nazionale, non ha mai smesso di seguire gli Azzurri in casa e in trasferta, scrivendo commenti mai banali”.