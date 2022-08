Morto Gorbaciov, l’addio con i «distinguo» del Cremlino

Ascolta la versione audio dell'articolo

MOSCA - Ogni sera, tra il 26 agosto e il 4 settembre, sulla Piazza Rossa si celebra il Festival internazionale di Musica militare: parate e concerti all’ombra della Torre Spasskaja, la più famosa del Cremlino. Anche martedì l’evento si è concluso con fuochi d’artificio: poco prima che venisse diffusa la notizia della morte di Mikhail Gorbaciov. Gli organizzatori prevederanno i fuochi anche per questa sera? La scomparsa del primo e ultimo presidente dell’Unione Sovietica coglie la Russia nel momento più buio dei suoi rapporti con l’Occidente, quasi a decretare di fatto la chiusura dell’epoca aperta dal nuovo corso di Gorbaciov.

La fine del «nuovo corso»

Alle aperture e alle speranze di cambiamento si contrappone un isolamento che alcuni osservatori qui a Mosca considerano anche più rigido – e irreversibile – rispetto ai tempi dell’Urss. Per queste ragioni la morte del padre della perestrojka è una notizia delicata da gestire per il Cremlino. Così come lo saranno le esequie, sui cui il Cremlino – rettificando informazioni precedenti - fa sapere di non aver preso ancora decisioni riguardo all’organizzazione di funerali di Stato e all’eventuale partecipazione di Vladimir Putin. Soltanto per poche ore il dolore per la scomparsa di Gorbaciov si è espresso con parole simili nelle condoglianze espresse dai leader politici di entrambi i fronti: in breve le commemorazioni hanno preso direzioni opposte perché la fine dell’Urss, che avrebbe potuto condurre a un reale avvicinamento con l’Occidente, per molti russi è stata invece una tragedia, un fallimento a cui Vladimir Putin ha deciso di rimediare lanciando contro l’Ucraina quella che qui è definita «operazione militare speciale».

Le parole del Cremlino

Questo si riflette nelle dichiarazioni dei politici russi, che non mancano di rendere omaggio a Gorbaciov sottolineando però le speranze da lui create, troppe – come commenta la tv di Stato - «perché una sola persona potesse realizzarle da solo». La posizione del Cremlino, affidata al portavoce Dmitrij Peskov, si pone subito in contrasto con le valutazioni occidentali. Gorbaciov è stato una «persona straordinaria che resterà per sempre nella storia del nostro Paese, e una grande perdita», ha commentato Peskov.

Ma non c’è ragione di vedere «alcun romanticismo», dallo sforzo di Gorbaciov di mettere fine alla guerra fredda «non è uscita alcuna luna di miele tra la Russia e l’Occidente collettivo». Gorbaciov «è stato il politico più brillante del suo tempo – commenta Leonid Slutskij, successore di Vladimir Zhirinovskij alla guida di un partito ultranazionalista – ma una figura controversa per i compatrioti, per lo squarcio dell’Urss aperto dalla perestrojka». Più articolato il pensiero di Konstantin Kosaciov, vicepresidente del Consiglio della Federazione: «L’uscita di scena di Gorbaciov è una tragedia per il Paese, e per tutti quelli tra noi la cui vita ha saputo cambiare per il meglio», scrive il senatore su Telegram.

Le grandi realizzazioni dell’Unione Sovietica, secondo Kosaciov, sono merito del popolo, non di un sistema che con il tempo si è rivolto contro i cittadini sovietici: «È stato Gorbaciov a rompere questo sistema, indicando una strada difficile ma che, a differenza dei 70 anni passati, andava nella giusta direzione». Opposta, da sempre, l’opinione di Ghennadij Zjuganov, leader del Partito comunista russo: «Ritengo che Gorbaciov sia stato uno di quei dirigenti nella storia millenaria della Russia che abbia causato non solo al nostro popolo ma anche ad amici e alleati totale infelicità, dolore e tragedia».