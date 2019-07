Addio a João Gilberto. La vera storia della sua «Ragazza di Ipanema»

3' di lettura

E alla fine abbiamo perso pure Joãozinho. Dopo Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, ci ha lasciato anche João Gilberto, quello che era l’ultimo padre fondatore della bossa nova, la più elegante evoluzione della samba che si potesse immaginare, particolarissima via brasiliana alla chanson française o, se preferite, al cool jazz della West Coast. Ultimamente non se la passava benissimo. Il suo nome magari non vi dice molto, ma c’è almeno un pezzo del suo repertorio che vi appartiene.

GUARDA IL VIDEO. João Gilberto canta «Girl from Ipanema»

Si intitola Garota de Ipanema o Girl from Ipanema e quella del vecchio João, nel memorabile album Getz/Gilberto (1964), condiviso con il sassofonista americano Stan Getz e con la sua prima moglie Astrud a cantare la strofa in inglese del testo, è la versione più celebre di sempre. Ma com’è nata quella canzone? Per rispondere ci tocca parlare di donne. Parliamo di una ragazza bruna, sguardo da gatta, corpo che misura un metro e settantatre e sembra sia stato impastato da una specie di Antonio Canova in trasferta in Sudamerica.

Perché la bambina in questione è brasiliana, viene da una buona famiglia di Rio de Janeiro e nell’agosto del 1962 ha appena compiuto 17 anni. Nulla a che vedere con le mongolfiere d’ormoni che le dopatissime ragazze carioca portano a spasso oggi: la bellezza di questa bambina qui consiste in una semplicità sublime, per l’appunto la stessa delle statue di Canova con in più giusto un filo d’abbronzatura. Tutti i giorni va a comprare le sigarette per mamma e attraversa a piedi il quartiere di Ipanema, quello in cui la borghesia di Rio si gode l’estate che non finisce mai. Passa puntuale davanti al bar «Veloso» con tutta la pletora di intellettuali annoiati seduti ai tavolini a fumare cigarillos, sorseggiare guaranà e sfogliare Jorge Amado.

Tra questi c’è pure un diplomatico di quasi cinquant’anni che ha l’hobby della poesia e in vita sua ne ha già viste di tutti i colori da un capo all’altro dell’Atlantico. Il bel pezzo di bambina cattura il suo sguardo e gli fa friggere il sangue in corpo, così prende un foglio di carta e butta giù un po’ di parole: «Guarda che cosa bella/ piena di grazia/ è lei la ragazza/ che sta passando/ dondolandosi dolcemente/ verso il mare…». Lui è il grande Vinícius de Moraes e si diverte da morire a scrivere testi da affidare al piano del compare Antonio Carlos Jobim. E qui entra in scena João Gilberto, all’epoca cantante e chitarrista di fama: ha chiesto loro una canzone «che racconti l’amore».