Morto l’avvocato Giuseppe Frigo, fu giudice della Corte costituzionale Il noto penalista e giurista è morto in ospedale a Brescia all’età di 84 anni. È stato giudice della Corte costituzionale dal 2008 fino a novembre 2016, quando si dimise dall’incarico per motivi di salute

(IMAGO ECONOMICA)

È morto a Brescia all'età di 84 anni l'avvocato Giuseppe Frigo, noto penalista e giurista. È stato giudice della Corte costituzionale dal 2008 al 2016. Si era dimesso dall'incarico nel novembre del 2016 per motivi di salute. Malato da tempo, è morto in ospedale.

Bresciano, classe 1935, laureato in giurisprudenza con lode nel 1957, Giuseppe Frigo è stato avvocato penalista e professore di diritto processuale penale comparato ed europeo presso la facoltà di giurisprudenza alla Statale di Brescia. È uno dei padri del giusto processo, riforma da lui fortemente voluta quando era presidente dell'Unione delle camere penali (tra il settembre 1998 e il settembre 2002) organismo cui sono associate 126 Camere penali distribuite su tutto il territorio nazionale, con un numero complessivo di circa ottomila avvocati penalisti iscritti. Nell'ambito della Stessa Ucpi ha ricoperto anche altri incarichi.

Frigo è stato più volte chiamato al ministero della Giustizia a far parte di Commissioni consultive come quella per la legge-delega relativa al codice di procedura penale e redigenti del codice di procedura penale e delle norme di attuazione attualmente in vigore. Nell'ambito degli incarichi del Ministero è stato relatore o correlatore sui testi normativi concernenti: l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il difensore, le investigazioni difensive, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale, il recupero dell'oralità nel dibattimento.

Quanto alla sua attività professionale (iscritto nell'albo dei procuratori legali di Brescia dal 1960, in quello degli avvocati dal 1966 e in quello degli avvocati cassazionisti dal 1974) si ricorda, tra l'altro, l'assistenza fornita ai familiari di Giuseppe Soffiantini, vittima di uno dei più lunghi e drammatici sequestri di persona della storia italiana.

Giuseppe Frigo è anche una “vecchia” conoscenza del Sole 24 Ore con il quale ha collaborato dal 1988 e poi con Guida al Diritto quale esperto in materia penale e processuale penale.