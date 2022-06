Morto Marcello Berloni, l’imprenditore delle cucine famose in tutto il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto alle 12 di mercoledì 26 giugno all’ospedale di Pesaro l’imprenditore Marcello Berloni. Aveva 84 anni ed era malato da tempo. Assieme al fratello Antonio aveva fondato all’inizio degli anni Sessanta la Berloni Cucine, marchio storico e di riferimento per tutto il settore a livello nazionale. Poi a metà degli anni 2000 l’inizio della crisi, il concordato, l’ingresso di soci orientali, fino al passaggio di mano a una cordata taiwanese: uno dei componenti si è aggiudicato la proprietà dell’azienda a un’asta nei mesi scorsi. «Con Marcello Berloni se ne va non solo un imprenditore storico, di prima generazione che ha creato sviluppo, occupazione e benessere nella nostra provincia, ma anche una persona semplice, fortemente legata alla sua famiglia e ai luoghi nei quali ha vissuto e operato», è il commento della presidente di Confindustria Pesaro Urbino Alessandra Baronciani. «La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente: di lui ci resta un esempio di imprenditoria innovativa che ha reso famoso il nostro territorio grazie al brand che si è imposto in tutto mondo».