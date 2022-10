Morto il miliardario austriaco Mateschitz, cofondatore dell’impero Red Bull

Nel corso degli anni con il crescente successo della Red Bull, Mateschitz ha ampliato in modo significativo i suoi investimenti negli sport, in particolare negli sport motoristici e negli sport estremi: la Red Bull gestisce squadre di calcio, squadre di hockey su ghiaccio e costosissimo team di Formula Uno. Red Bull ha anche contratti con centinaia di atleti in vari sport e un profondo programma di sviluppo dei piloti per portare i piloti ai massimi livelli.

«È stata una notizia difficile per tutti: cosa ha significato per la Red Bull, e ovviamente per lo sport, e soprattutto per me», ha detto Max Verstappen, che due settimane fa ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo in F1.

«Quello che ha fatto per me, la mia carriera finora e in generale la mia vita, è davvero dura, è una giornata davvero difficile», ha detto Verstappen. Mateschitz e l’investitore thailandese Chaleo Yoovidhya hanno fondato l’azienda nel 1984 dopo che Mateschitz ha riconosciuto il potenziale nel marketing di Krating Daeng, un’altra bevanda energetica creata da Chaleo, per un pubblico occidentale.

Mateschitz ha lavorato alla formula della bevanda per tre anni prima di lanciarla con il suo nuovo nome nella sua nativa Austria nel 1987.Sotto la guida di Mateschitz, Red Bull ha rapidamente aumentato la sua quota di mercato, prima in Europa, poi negli Stati Uniti, aiutata da campagne di marketing che promuovono le proprietà stimolanti dichiarate della bevanda e ampi accordi di sponsorizzazione negli sport motoristici, nel calcio, negli sport estremi e nell’industria musicale.

Il team Red Bull Racing in Formula 1 ha vinto il campionato costruttori nel 2010, 2011, 2012 e 2013 e l'ultimo nel 2022 dopo il Gp in Texas. Il pilota tedesco Vettel ha vinto quattro campionati piloti di fila mentre era ingaggiato per la squadra. Verstappen ha iniziato a correre grazie al programma di sviluppo dei piloti della Red Bull ed è diventato il pilota più giovane nella storia della F1 a correre un Gran Premio quando ha iniziato con il team junior della Toro Rosso all’età di 17 anni nel 2015.