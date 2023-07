Addio a Guidalberto Guidi, imprenditore con Ducati Energia e storico dirigente di Confindustria

Ascolta la versione audio dell'articolo

La notizia della scomparsa di Guidalberto Guidi arriva a distanza di giorni, a funerali già avvenuti.

In coerenza con la discrezione che aveva sempre praticato, in una vita lontana da riflettori e mondanità, pur costellata di incarichi di prestigio. Modenese, classe 1941 (avrebbe compiuto 82 anni tra meno di un mese), ha ricoperto a lungo ruoli all’interno del sistema di Confindustria, dove è stato vicepresidente. Guidando anche da presidente Il Sole 24 Ore, l’Anie (l’Associazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) e l’Ancma (l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori).

Da manager, Guidi ha lavorato anche in Francia, Stati Uniti e America del Sud, ha ricoperto numerosi incarichi nell’amministrazione di importanti imprese italiane ed è stato commissario di una trentina di aziende.

L’acquisto di Ducati Energia

L’esperienza imprenditoriale diretta lo ha visto impegnato in Ducati Energia. Acquisita a metà degli anni ’80 insieme ad altri imprenditori, rilevando l’esito industriale dell’unione della divisione condensatori della Zanussi di proprietà Electrolux e della Ducati Elettronica. Diventando presidente e nel tempo proprietario, allargandone l’attività nella produzione di apparati elettrici, condensatori per lampade e motori e per il risanamento di generatori, entrando in settori quali trasporti e mobilità, energia ferroviaria e arrivando a produrre perfino pale eoliche. Azienda arrivata lo scorso anno a superare i 250 milioni di ricavi a cui ha dedicato risorse ed energie fino all’ultimo. «Conosceva tutti e parlava con tutti - ricordano in azienda - e anche con il sindacato i rapporti erano positivi. Molto franchi, certo, ma si sono sempre fatti accordi con reciproca soddisfazione».

Il ruolo in Confindustria

Terreno praticato anche in Confindustria, dove Guidi ha ricoperto a lungo la delega sulle relazioni industriali. Snodo delicato in particolare mentre in Italia infuriava il dibattito sul superamento dell’articolo 18. E proprio le sue convinzioni sulla necessità di una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, sul superamento di quella che definiva la garanzia incondizionata del posto, gli valsero la nomea di “falco” nelle trattative con i sindacati. All’allora segretario generale della Cgil Sergio Cofferati, che accusava le aziende di puntare solo ai profitti trascurando l’innovazione ribatteva: «imprenditori che si siano basati sulla rendita non ne conosco, conosco aziende che stanno tentando faticosamente di rimanere competitive sul mercato. E se non avessimo investito in innovazione, staremmo completamente fuori». Puntare sull’innovazione, delocalizzare le attività a minor valore aggiunto, ridurre il costo del lavoro attraverso l’abbattimento del cuneo fiscale con risorse provenienti dal taglio delle inefficienze della spesa pubblica erano alcuni dei punti chiave del suo pensiero. Temi che in realtà anche ora, a decenni di distanza, sono al centro del dibattito.