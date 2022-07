Morto Mohammed Barkindo, segretario generale dell’Opec

Ascolta la versione audio dell'articolo

A fine luglio avrebbe lasciato l'incarico di segretario generale dell’Opec, ma Mohammed Barkindo non completerà il mandato: è morto all'improvviso, a 63 anni di età, in circostanze che non sono ancora state rese note.

Solo poche ore prima il nigeriano, al timone dell'Organizzazione degli esportatori di petrolio dal 2016, aveva parlato in pubblico in una conferenza ad Abuja: l’ennesimo infervorato appello ad investire di più nell'industria dell'Oil& Gas, oggi «sotto assedio» ma ancora indispensabile per l’economia globale, e un'esortazione a «liberare risorse» in questo periodo di forti rincari consentendo al più presto a Iran e Venezuela di «tornare sul mercato».

L'annuncio del decesso di Barkindo, che era nato il 20 aprile 1959, è arrivato via Twitter dall'amministratore delegato della Nigerian National Petroleum Corp (NNPC), la compagnia di Stato del Paese africano, che lui stesso aveva guidato in passato, tra il 2009 e il 2010.

«Abbiamo perso il nostro stimato Dottor Muhammad Sanusi», recita il messaggio del ceo Mele Kyari, precisando che la morte è avvenuta il 5 luglio intorno alle 23 e che «a breve» saranno date indicazioni sui funerali.

«È certamente una grande perdita – commenta Kyari – per i suoi familiari più stretti, per la NNPC, per il nostro Paese, la Nigeria, per l'Opec e per la comunità energetica globale».