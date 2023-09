Fernando Botero, l’artista colombiano più grande di tutti i tempi, è morto all’età di 91 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’ morto all’età di 91 anni il celebre pittore e scultore colombiano Fernando Botero , universalmente conosciuto per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. La notizia viene confermata dal quotidiano colombiano “El Tiempo”, che definisce Botero come «l’artista colombiano più grande di tutti i tempi». Il decesso dello scultore nato a Medellin era stato annunciato in un primo momento dall’emittente “W Radio”.

«È morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della pace». Lo scrive su X il presidente della Colombia, Gustavo Petro , commentando la morte del pittore e scultore colombiano Fernando Botero.

«È con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Fernando Botero, un grande amico della Toscana». Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani (video) . «Le sue opere sono state un ponte tra culture e un riflesso della bellezza universale - aggiunge Giani -. La sua presenza qui ha arricchito la nostra terra, e il suo spirito creativo continuerà a ispirarci. Di Pietrasanta che lo aveva adottato disse: “Mi sono innamorato di questo angolo di Toscana e di questa gente la prima volta che sono approdato qui”. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che amavano la sua arte, vivrà per sempre tra noi con le sue opere eterne».