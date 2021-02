Morto Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova camorra organizzata Il boss, noto come «’O prufessore», era ricoverato nel reparto sanitario del carcere di Parma. Segnò la storia del crimine tra gli anni Settanta e Ottanta di Roberto Galullo

Per capire chi è stato Raffaele Cutolo – morto all’età di 79 anni nell’ospedale di Parma dove da mesi era ricoverato per le complicazioni legate a una polmonite – bisogna partire da chi era ancora pochi mesi fa per la Giustizia italiana. Siamo a Bologna e il 10 giugno 2020 il tribunale di Sorveglianza di Bologna respinge il ricorso della difesa del boss – noto come ‘o Prufessore nonostante avesse solo una licenza elementare, figlio di un mezzadro e di una lavandaia di Ottaviano, alle falde del Vesuvio – per il rinvio dell’esecuzione della pena, con detenzione domiciliare, per motivi di salute. Il boss doveva, dunque, restare in carcere a Parma in regime di 41bis, il cosiddetto «carcere duro» che poi, spesso, tanto duro non è. Sulle spalle, ‘o Prufessore aveva 4 ergastoli. Dal 1995 era al regime del carcere duro. Il carcere era casa sua e da lì ha quasi sempre dato ordini.



Nessun rischio

Per Cutolo, scandirono i giudici, «non appare ricorrere con probabilità il rischio di contagio da Covid-19(...) Nonostante l’età e la perdurante detenzione rappresenta un “simbolo” per tutti quei gruppi criminali che continuano a richiamarsi al suo nome». Ma è nulla in confronto a quanto si legge dopo poche righe. Per il Tribunale la presenza di Cutolo avrebbe potuto «rafforzare i gruppi criminali che si rifanno tuttora alla Nco (la Nuova camorra organizzata, ndr), gruppi rispetto ai quali Cutolo ha mantenuto pienamente il carisma. In tanti anni di detenzione non ha mai mostrato alcun segno di distacco dalle sue scelte criminali». Insomma: il collegio riteneva che la situazione sanitaria in cui versava il fondatore della Nco non desse luogo ad una situazione di incompatibilità con la detenzione. Anzi. Così come accade per tutti i detenuti – e a maggior ragione per quelli di grosso calibro criminale – la presenza di un piano assistenziale personalizzato, il monitoraggio quotidiano ripetuto e costante del personale infermieristico e medico facevano ritenere che la detenzione del boss non si svolgesse «con quella quota di afflittività ulteriore tale da comportare una sofferenza che eccede il livello che inevitabilmente deriva dalla legittima esecuzione della pena».

Potere intatto

In questo scambio di richieste e rifiuti c'è tutto il personaggio: potente, simbolo criminale e refrattario ad ogni tipo di senso di perdono. Nulla in tanti anni di detenzione lo aveva scalfito e fatto recedere. Anzi. Non più tardi di otto mesi fa si era perfino concesso il lusso di rilasciare – lui, che doveva essere al 41-bis – un’intervista al «Mattino» di Napoli, che costrinse l’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a intervenire. Un’intervista nella quale, come suo solito, lanciava messaggi e certezze: mai sarebbe diventato collaboratore di giustizia, nonostante le asserite e non meglio precisate pressioni nel diventarlo.

Nessuna scusa

Del resto – nella sua mente criminale – di nulla doveva chiedere scusa e a non capire, semmai, erano gli altri. In una celebre intervista rese a Enzo Biagi nel 1986 disse che la camorra «è una scelta di vita, un partito, un ideale. La mafia vera, la vera camorra, sta a Roma». La storia di Cutolo nasce il 24 settembre 1963, quando a 22 anni uccide durante una rissa Mario Viscito per un apprezzamento di troppo alla sorella Rosetta, che lo affiancherà nella gestione del potere criminale. Fugge e si costituisce dopo due giorni. Condannato all’ergastolo in primo grado e a 22 anni in appello, comincia a scontare nel carcere napoletano di Poggioreale ed è qui – quasi fosse una costante scritta nel destino – che emergono la sua personalità e il suo carisma. Sfida a duello il boss Antonio Spavone con il coltello a scatto, la famigerata «molletta». Ma Spavone non si presenta e Cutolo diventa idolo e protettore di tutti i detenuti.

L’età del contrabbando

Nel 1970 torna libero e si tuffa nel contrabbando di sigarette – un business al tempo ricchissimo e perfino tollerato da ampie fette della collettività campana – che lo mette in contatto con la mala pugliese e poi con le cosche calabresi Mammoliti e De Stefano. Il «gotha» della ‘ndrangheta. Arrestato nel 1971, ancora a Poggioreale inventa la Nuova camorra organizzata, basata sui meccanismi piramidali (picciotto, camorrista, sgarrista, capozona e santista) di Cosa nostra e della ’ndrangheta, con affiliazione attraverso rituali di ispirazione massonica e culto della personalità del capo. Con un occhio sempre proteso agli affari, con l’altro cura l’organizzazione paramilitare, quella base di picciotti giovani e spietati, reclutati nel sottoproletariato che punta al riscatto e al denaro facile. Una scuola che, dopo di lui, non è mai morta e fa ancora proseliti. «Se fare del bene, aiutare i deboli, far rispettare i più elementari valori e diritti umani, se riscattare la dignità di un popolo e desiderare interamente un vero senso della giustizia rischiando la propria vita per questo è camorra, allora ben mi sta questa etichetta», ha risposto Cutolo allo storico Isaia Sales.