Morto Ric Ocasek, front leader di The Cars che stregò i Nirvana

Esattamente un anno fa la band da lui guidata era stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame e la donna cui era stato legato per 28 anni, la modella Paulina Porizkova madre dei suoi due figli, annunciava sui social la fine della loro storia d’amore. Se ne va a 75 anni d’età Ric Ocasek, front leader della band rock new wave americana The Cars. Chitarrista dal sound inconfondibile, nel gruppo non era l’unico a cantare ma era l’autore della maggior parte dei brani oltre che il membro fondatore.

GUARDA IL VIDEO. «Drive», storica hit di The Cars

Patrimonio da 80 milioni di dollari

È stato trovato morto domenica 15 settembre in un appartamento di Manhattan. Ancora non sono state stabilite le cause del decesso, ma la polizia di New York, intervenuta dopo una segnalazione telefonica, afferma che il cadavere non presentava segni di violenza. In vita, secondo le stime dei media americani, Ocasek avrebbe accumulato un patrimonio da 80 milioni di dollari.

La parabola di The Cars

The Cars nascono nel 1976 a Boston e hanno una particolarità: sia Ocasek che Benjamin Orr, bassista originario del gruppo scomparso nel 2000, hanno dieci/dodici anni più rispetto alle band che muovono i primi passi in quel periodo, sono due ex hippie in un mondo diventato in fretta glam, prossimo alla rivoluzione punk e soprattutto alla coda lunga New Wave. Il loro disco omonimo del 1978 si apre con tre singoli di successo: Good Times Roll, My Best Friend’s Girl e Just What I Needed.

