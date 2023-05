Morto Robert Lucas, Nobel per l’economia che formulò la «Critica di Lucas»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto Robert Lucas, economista premio Nobel nel 1995. Aveva 85 anni. La sua morte è stata confermata lunedì dall’Università di Chicago, dove era professore dal 1975. Lucas ha vinto il Premio Nobel nel 1995 per le sue ricerche su come le aspettative influenzano le decisioni economiche dei consumatori e delle imprese. In quella che è diventata nota come la critica di Lucas, introdotta in uno studio del 1976, l’economista ha sostenuto che i responsabili delle politiche non possono presumere che le loro azioni produrranno i risultati previsti: devono invece tenere conto di come tali azioni influenzeranno le aspettative delle persone.

Il lavoro di Lucas suggerisce che le politiche volte a spingere la disoccupazione sempre più in basso potrebbero ritorcersi contro chi le attua alimentando le aspettative di inflazione. La sua ricerca negli anni Settanta è stata vista come un attacco frontale all’economia keynesiana e alla sua fede nell’intervento del governo per influenzare gli alti e bassi dell’economia. Lucas «lascia un’eredità di ricerca, insegnamento e leadership rivoluzionaria che ha trasformato il campo dell’economia», ha dichiarato Robert Shimer, presidente del Dipartimento di Economia Kenneth C. Griffin dell’Università di Chicago, in una dichiarazione pubblicata sul sito web della scuola.

Robert Emerson Lucas Jr. era nato nel 1937 a Yakima, Washington, primo di quattro figli di Robert Emerson Lucas e Jane Templeton. I suoi genitori si erano trasferiti da Seattle a Yakima per aprire un negozio di gelati che fallì durante la crisi economica del 1937-1938. In seguito, tornato a Seattle, il padre lavorò come installatore di impianti a vapore in un cantiere navale e la madre riprese la sua precedente carriera nella moda. Alla fine il padre entrò in un’azienda di refrigerazione commerciale come saldatore e si fece strada fino a diventarne presidente. Lucas è stato educato nelle scuole pubbliche di Seattle. Ha conseguito una laurea in storia e un dottorato in economia presso l’Università di Chicago. Dopo un periodo di insegnamento alla Carnegie-Mellon University dal 1963 al 1974, è tornato a Chicago, dove è diventato professore emerito.