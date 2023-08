Morto Roberto Colaninno, ex presidente di Telecom e Piaggio, aveva 80 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto l’imprenditore mantovano Roberto Colaninno uno degli imprenditori protagonisti dell’industria italiana ed attualmente presidente di Immsi, la finanziaria di famiglia, e presidente e amministratore delegato di Piaggio. Ottanta anni appena compiuti, il 16 agosto, sposato. Roberto Colaninno aveva conseguito il diploma di ragioniere e da mezzo secolo era al centro della scena imprenditoriale italiana. Il nome dell’imprenditore viene ricordato soprattutto per la scalata a Telecom nel 1999 e al rilancio di Piaggio.

Sposato, con due figli entrambi imprenditori: il primogenito Matteo, è deputato dal 2008 nelle file del Partito Democratico e dal 2019 in Italia Viva, il secondogenito Michele è amministratore delegato e direttore generale di IMMSI, la finanziaria di famiglia.

Le origini dell’attività di imprenditore

La sua carriera di manager ha inizio nel 1969 in FIAAM FILTER, azienda italiana di componenti per auto con sede a Mantova, di cui diviene amministratore delegato. Nel 1981 fonda la SOGEFI, società di componentistica meccanica, con sede a Mantova, entrata ben presto nell’orbita della CIR dell’ingegner Carlo De Benedetti. Con l’8% Colaninno diventa quindi suo socio. Nel 1995 è amministratore delegato di Olivetti nel momento della massima crisi dell’azienda dopo essere già stata trasformata da De Benedetti prima entrando nell’elettronica e poi nell’informatica. In quegli anni Colaninno annuncia che bisogna uscire dall’informatica e trasforma l’azienda in una holding di telecomunicazioni. Vendendo le attività industriali in perdita ma senza riuscire a risanarla. E nel 1998 vende per oltre 7 miliardi di euro anche Omnitel, all’epoca secondo gestore nazionale dei cellulari.

L’operazione Telecom

All’inizio del 1999 lancia una offerta pubblica di acquisto (opa) totalitaria su Telecom Italia, la più grande operazione di “leveraged buyout” mai realizzata in Italia (e una delle più importanti a livello globale). Come soci dell’operazione ha un gruppo di imprenditori-finanzieri del triangolo Brescia-Cremona-Mantova, soprannominato la razza padana dell’imprenditoria, guidati da Emilio Gnutti e riuniti nella società Hopa S.p.A. e in una finanziaria domiciliata in Lussemburgo di nome Bell. L’operazione ha successo. Colaninno diventa presidente e amministratore delegato, il gruppo degli imprenditori-finanzieri bresciani & amici crea una struttura di società a cascata in modo da avere prima il controllo di fatto dell’Olivetti e poi quello della Telecom.

Nei successivi due anni Telecom si rafforza notevolmente a livello internazionale ed estende i settori d’attività, dalla telefonia fissa alla mobile, da Internet alla televisione, dalle comunicazioni satellitari ai sistemi informatici. Finendo per aumentare il già alto livello di debiti dell’Olivetti e per caricare di debiti anche la Telecom. Nel luglio 2001 Colaninno si dimette perché in contrasto con l’azionista Bell, di cui non era socio, sulla decisione di vendere Telecom a Marco Tronchetti Provera (Pirelli) e sulle strategie finanziarie di Bell rispetto a Telecom.