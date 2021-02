Morto suicida Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Il corpo dell’ex garante Antitrust è stato trovato sul balcone dell’abitazione a Roma. Si è esploso un colpo di pistola. La Procura apre un’inchiesta

Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, si è suicidato al 69 anni (Ansa)

Il corpo dell’ex garante Antitrust è stato trovato sul balcone dell’abitazione a Roma. Si è esploso un colpo di pistola. La Procura apre un’inchiesta

2' di lettura

L’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Monti ed ex Garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto sul balcone della sua abitazione a Roma, in via Antonio Bertoloni, nel quartiere Parioli di Roma. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola alla testa con una Smith & Wesson calibro 38, mentre la moglie era in casa. Sul posto è presente la Polizia e la Scientifica. Nativo di Catanzaro, dal 2017 presidente di Aeroporti di Roma, Catricalà da pochi giorni era anche a capo dell’Istituto Grandi Infrastrutture. Il suicidio sarebbe avvenuto tra le 9.30 e le 10 della mattina del 24 febbraio.

Dal Consiglio di Stato al ministero dello Sviluppo economico

Avvocato, dal 2014 magistrato del Consiglio di Stato, dal 2005 al 2011 è stato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre nel 2011 il premier Mario Monti lo nominò sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con Enrico Letta presidente del Consiglio, è stato viceministro dello Sviluppo Economico, nonché presidente dell’Oam (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi). Nel settembre del 2014 era stato candidato dal centrodestra a giudice della Corte Costituzionale.

Loading...

Minuto di silenzio al Senato

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha annunciato all’Aula del Senato la notizia della morte di Catricalà che, ha ricordato, «ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti». Su suo invito, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio. Casellati ha espresso a nome suo personale e dell’Assemblea il cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

La Procura di Roma apre un’inchiesta

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione al suicidio. Il pubblico ministero di turno Giovanni Battisti Bertolini si subito è recato in via Antonio Bertoloni nel quartiere Parioli.