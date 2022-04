Morto Valerio Evangelisti, maestro del fantasy italiano col cuore in politica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È morto, a Bologna, all’età di 69 anni lo scrittore, autore di horror e fantasy, Valerio Evangelisti. A darne notizia è Potere al Popolo, formazione nella quale militava e per la quale era stato candidato al consiglio comunale bolognese alle ultime elezioni. Oltre alla sua vasta produzione letteraria, nota soprattutto per il ciclo di Eymerich, Evangelisti è stato impegnato per tutta la sua vita anche nella politica e nel sociale. È stato fondatore e direttore del sito Carmilla on line. «Una notizia che ci colpisce come un sasso», lo ricorda Potere al Popolo.

L’attivismo politico

«Valerio si è speso tanto in questi anni, a fianco delle lotte e nella costruzione di Potere al Popolo, trasmettendoci la sua cultura, la sua rabbia, la sua convinzione, che non lo ha mai fatto arrendere, nemmeno davanti a una lunga malattia. Da sempre militante comunista, un antifascista che ha portato avanti le sue idee coerentemente, nella sua vita e nei suoi libri, fino a pochissimi giorni fa quando è intervenuto durante l’assemblea Disarmiamo la Guerra».

Loading...

Tra fantasy e Sol dell’Avvenire

Nato a Bologna il 20 giugno 1952, Evangelisti è considerato uno dei più importanti scrittori del fantasy nostrano, genere che ha mischiato con tocchi di horror con grande sapienza. Narratore storico, fumettista e saggista, vince nel 1993 il Premio Urania con il romanzo Nicolas Eymerich, inquisitore, dando il via alla saga dedicata al suo personaggio più noto, l’inquisitore domenicano Nicolas Eymerich. Di grande successo anche Magus. Il romanzo di Nostradamus, la trilogia dedicata al grande indovino tradotta in tutto il mondo.Ha firmato diversi cicli di romanzi storici ma anche di avventura, come il Ciclo dei pirati e i romanzi del Ciclo de il Sole dell’avvenire con protagonisti braccianti e contadini romagnoli.