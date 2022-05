Morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale

I punti chiave Per nove anni giudice della Corte costituzionale

È morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta “Ciao papa, grazie di tutto”. Nato a Milano nel 1936 aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Professore di diritto costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005.

Per nove anni giudice della Corte costituzionale

Professore e avvocato, ha insegnato Diritto costituzionale all'Università per trentacinque anni. Per nove anni è stato giudice della Corte costituzionale, che ha presieduto negli ultimi mesi del suo mandato. È stato presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, della Scuola superiore della magistratura e dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (già INSMLI). È Presidente della Fondazione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” di Bologna.