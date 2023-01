Morto Vialli, eterno ragazzo del calcio italiano tra Sampdoria, Juve e Nazionale

«Abbiamo speso i soldi sempre secondo logica contadina», diceva il patron a chi lo pregava di non cedere quel diamante non più grezzo di nome Vialli, che Gianni Brera aveva già soprannominato “Stradivialli” richiamandosi alla secolare tradizione artigiana dei liutai cremonesi. Giusto così perché Vialli, andando alla Sampdoria del leggendario presidente Mantovani, troverà la sua collocazione ideale, un'isola felice e ben protetta, che per 8 anni (1984-’92) lo farà diventare, insieme con Roberto Mancini, uno dei più apprezzati e talentuosi attaccanti italiani.

La Samp e il legame con Mancini

«Ci chiamavano “gemelli del gol”, ma noi eravamo davvero fratelli», racconterà Gianluca. «Quando hai la stessa età e hai condiviso così tante sfide, puoi stare tanto tempo senza sentirti, ma l’amicizia non finirà mai». Anni d’oro, di trionfi, con piccoli incidenti di percorso. «All’inizio non ingranavo bene, ma quando arriva Boskov, il tecnico che ci ha portato allo scudetto del 1991, tutto cambia. Boskov mi ha promosso prima punta arretrando lievemente Mancini, che oltre a segnare mi mandava in gol con degli assist fantastici. Un periodo straordinario. Siamo cresciuti anno dopo anno, arrivando a vincere il primo e ultimo scudetto della Sampdoria. Facevamo paura agli squadroni delle grandi città. Abbiamo vinto una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, un’altra l'abbiamo persa in finale, e infine lo scudetto del 1991. Genova impazzì e noi pure. Mi voleva il Milan, il Napoli… Ma io stavo bene alla Sampdoria, dove mi sentivo a casa mia. Quando il presidente Mantovani mi chiamava, mi caricava come una trottola. Mi diceva che dovevamo far saltare l’egemonia delle grandi città. Che tutto dipendeva da noi, che noi eravamo la sua forza. E io ci credevo davvero. Purtroppo svanì tutto quando, nel 1992, perdemmo la finale di Coppa dei Campioni con il Barcellona. Decisivo fu un gol di Koeman a pochi minuti dalla fine. Sapevo che sarebbe stata l’ultima partita in blucerchiato. Un carico emotivo tremendo. Abbiamo pianto nei spogliatoi. Ma Boskov entrò e ci disse che gli uomini non piangono quando perdono partita…. Ha sempre avuto ragione, Boskov, ma non quella volta. Era giusto piangere. Me lo disse anche mia moglie: se hai una emozione falla uscire, non vergognarti».

La maturità alla Juve

Alla Juventus, dove resterà fino al 1996, Vialli vivrà la sua maturità. Qualcuno glielo rinfaccia ancora. Sei andato con il «nemico», con lo status quo del calcio. Ma lui risponderà: «Avevo 28 anni, avevo completato la mia missione, vinto lo scudetto con la Samp, perso la finale di Champions, era giusto cambiare». Alla Corte di Agnelli e Boniperti non è tutto facile. Con Trapattoni, pur stimandosi, ci sono dei problemi. Sarà Lippi, come prima Boskov e poi Azeglio Vicini in nazionale, a offrirgli quello che Vialli vuole: la fiducia totale, la sensazione di contare più degli altri. «Lippi mi disse che aveva bisogno di me, che gli servivo come e prima punta. E io feci quello che dovevo fare: tanti gol, alcuni anche incredibili, in rovesciata, al volo, da posizioni impossibili». Gli artisti sono così.

Artista o non artista, Vialli è una macchina da gol: alla Cremonese ne fa 23, alla Samp 85, alla Juve 38, al Chelsea 21. Anche in azzurro il suo curriculum è di prim’ordine con 16 reti in 59 partite. Un altro suo record: è uno dei pochissimi italiani ad aver conquistato le 3 principali competizioni Uefa (Coppa delle Coppe, Supercoppa, Coppa dei Campioni). Alla Juve in due anni vince uno scudetto e, finalmente, nel 1996, l’agognata Champions. «Ancora adesso - raccontava Vialli in una intervista a Walter Veltroni - la gente mi dice che io sono stato l’ultimo capitano della Juve ad alzare la Coppa. Per un paio d’anni mi ha fatto piacere, ma poi mi sembrava che si dimenticasse tutto il resto».

La Nazionale

Alterne le fortune di Vialli in Nazionale. Fece un grande Europeo nel 1988, ma un Mondiale modesto nel 1990, quando tutti lo aspettavano come primo bomber e invece arriverà Toto Schillaci. «In quell’estate me ne capitarono di tutte. Bronchite, stiramenti, non stavo mai bene. Feci tre assist e nessun gol. Schillaci fu la stella nascente, io quella cadente. A volte succede. Invece con Sacchi non ho legato. Io ero critico, e lui non voleva criticità nella squadra. Mi escluse e fece bene. Quando mi richiamò, dissi io di no. E sbagliai di nuovo. Con la Nazionale fare i permalosi è un peccato di vanità».