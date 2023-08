Morto William Friedkin, regista dell’«Esorcista» che portò il Male al cinema

L’arrivo a Hollywood

Approda a Los Angeles nel 1965, continua a lavorare per la tv (dirige anche un episodio per la serie Alfred Hitchcock presenta) e nel ’67 debutta con il romantico Good Times che porta sullo schermo la coppia Sonny and Cher. Il risultato al box office è più che sufficiente e il produttore Normal Lear scommette su di lui affidandogli la commedia Quella notte inventarono lo spogliarello cui segue Festa per il compleanno dell’amico Harold (1970), uno dei titoli più citati nella new wave anti-Hollywood. Un anno dopo arriva la consacrazione de Il braccio violento della legge con Gene Hackman e Roy Scheider, destinati al sucesso personale grazie a Coppola (il primo) e a Spielberg (il secondo).

L’amore per l’opera

Si è spesso scritto che dopo L’esorcista la carriera di Friedkin non ha ai più toccato simili vertici di qualità. In verità il concetto si lega al fatto che i titoli successivi non hanno fatto centro al box office allo stesso modo, ma è innegabile la qualità di film come il già citato Cruising (1980), Vivere e morire a Los Angeles (1985), Rampage (1987), Jade (1995), Regole d’onore (2000), Killer Joe (2011). Insofferente alle regole degli studios, appassionato del cinema dell’epoca d’oro (ha diretto un remake molto personale di Vite vendute da Clouzot), in perenne dibattito con se stesso rispetto alla formazione ebraica della sua famiglia, spesso Friedkin si è allontanato dal cinema per seguire l’altra sua grande passione, dirigendo da par suo opere liriche come il Wozzek di Berg per il Maggio Musicale Fiorentino, Tannhauser, Salomè.

Un genio che credeva di non meritare il suo successo

Ma al cinema è sempre tornato e non è un caso che dopo tanti copioni gettati via con insofferenza abbia voluto tornare a un’idea classica del cinema da camera come L’ammutinamento del Caine, da lui aggiornato spostando l’azione dalla seconda guerra mondiale al Golfo Persico e allo stretto di Hormuz. Amava l’Italia, adorava il buon vino, ha avuto una vita tempestosa e felice segnata da quattro matrimoni, il primo con Jeanne Moreau e l’ultimo con l’adorata Sheryl Lansing. Di sé ha detto tra l’altro: «Il giorno dopo aver vinto l’Oscar è stato l’unico in cui sono andato da uno psichiatra. Ero profondamente infelice e gli dissi che avevo vinto un Oscar e pensavo di non meritarmelo». Per chi, come lui, crede alla cabala, il numero 87 (i suoi anni oggi) è quello degli angeli, l’88 (quello che non raggiungerà il 29 agosto) è quello del karma. Ma il karma di William Friedkin è già scritto nella storia del cinema: il destino di un innovatore di cui solo ora misuriamo la grandezza.

