Mosca annette Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson: come cambia il conflitto

Questo è dunque il perimetro della “Novorossia”, di quel 18% (contando la Crimea) circa di Ucraina di cui Putin potrebbe accontentarsi. Ritornando alla fine dell'Urss, il presidente russo ha detto che ormai quella «tragedia» fa parte del passato, e «non è a quello che puntiamo». Ormai conta solo la decisione di «milioni di persone che si considerano parte della Russia per fede, cultura, valori, lingua: non c'è nulla di più forte della loro decisione di tornare nella patria storica».



Ma al di là delle modalità in cui si sono svolti i cosiddetti referendum, la celebrazione al Cremlino e poi il concerto sulla Piazza Rossa a conclusione della giornata hanno mascherato una situazione ben diversa sul campo di battaglia. Nella regione di Zaporizhzhia, un attacco missilistico russo aveva centrato un convoglio di auto civili in marcia verso Kherson. Il bilancio è di 25 morti e 74 feriti. E nella regione di Donetsk i russi continuano a perdere terreno. La guarnigione a Lyman, nel nord, è per metà accerchiata, con i russi in fuga dai vicini villaggi di Drobyshev e Yampil.



Al reale andamento delle operazioni militari Putin non ha fatto cenno, così come non ha parlato del caos in cui si stanno svolgendo le operazioni di arruolamento dei rinforzi da mandare in Ucraina: una mobilitazione parziale sfuggita al controllo, in molti casi, con lo stesso Cremlino ad ammettere la confusione e gli errori compiuti da funzionari zelanti, che pur di raggiungere le quote indicate non hanno considerato i limiti di età, di preparazione o di salute. Per arrivare a paradossi come nella regione di Tuva in cui l'amministrazione locale ricompensa con montoni, sacchi di farina e di carbone le famiglie di chi accetta di arruolarsi.



Il ministero della Difesa ha annunciato l'arrivo dei primi rinforzi in Donbass: il loro compito sarà difendere le terre “liberate”, dove tra l'altro l'annessione alla Russia consentirà la mobilitazione forzata di cittadini ucraini, oltre all'estensione dell'”ombrello nucleare”. Questo è l'interrogativo più preoccupante per il futuro: come risponderà Mosca al proseguimento dell'offensiva ucraina contro questo che di colpo è diventato per i russi territorio nazionale? Nell'invettiva contro l'Occidente Putin non ha ripetuto minacce nucleari, ma ha ricordato il precedente creato dagli Stati Uniti, «il solo Paese al mondo ad aver usato l'atomica in guerra», contro Hiroshima e Nagasaki.



Poco prima il portavoce Dmitrij Peskov aveva ribadito che ora un'aggressione alle quattro regioni sarà considerata aggressione contro la Russia, e la principale preoccupazione naturalmente riguarda il possibile spiegamento di armi nucleari tattiche, adatte a un teatro di guerra più limitato rispetto ai missili strategici. Mosse di cui gli americani non hanno registrato al momento alcun preparativo, come ha confermato ieri il segretario di Stato Antony Blinken. In base alla dottrina nucleare russa rivista da Putin nel 2020, in assenza di un'aggressione nucleare diretta una risposta nucleare è comunque autorizzata in caso di attacco convenzionale a infrastrutture vitali per l'arsenale nucleare, o in caso di attacco che comunque metta in pericolo la sopravvivenza dello Stato russo.