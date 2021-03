Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma. Johnson & Johnson in Italia seconda metà di aprile

9:43 Von der Leyen: Se AstraZeneca non rispetta contratto stop esportazioni

“Abbiamo la possibilità di vietare un'esportazione pianificata. Questo è il messaggio ad AstraZeneca: rispetti il tuo contratto con l'Europa prima di iniziare a consegnare in altri paesi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista al gruppo media tedesco Funke. “Non penso che sarà necessario, ma se saremo costretti a farlo lo faremo”. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, rispondendo in un'intervista a 'Repubblica' alla domanda se sia favorevole a sequestrare i vaccini alle aziende che non rispettano le consegne. “Aspettiamo di vedere che cosa succede. Se non rispettano gli impegni previsti dal contratto dobbiamo agire ed è esattamente quello che stiamo facendo”, ha aggiunto commentando la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione ad AstraZeneca.