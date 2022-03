Mosca su Guerini: «Aiutato sul Covid, ora falco antirusso». Draghi: «Inaccettabile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Diventa un caso il duro attacco di Mosca al ministro della Difesa Lorenzo Guerini . Dopo avere minacciato «conseguenze irreversibili» nel caso di un inasprimento delle sanzioni, il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, nella stessa intervista a Ria Novosti punta il dito contro il ministro Guerini, accusato di essere un «falco» antirusso. Paramonov ha ricordato anche l'aiuto fornito dalla Russia all'Italia nel 2020, in piena emergenza pandemica. Dopo l’attacco è arrivata la solidarietà di molti politici italiani, a partire dal premier Draghi: «Il paragone tra l'invasione dell'Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile».

L’accusa di Mosca: «Aiutato sul Covid ora è falco anti russo»

«All'Italia è stata fornita un’assistenza significativa attraverso il ministero della Difesa, il ministero dell'Industria e Commercio e il ministero della Salute della Russia. A proposito - afferma nella sua intervista Paramonov - una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali falchi e ispiratori della campagna antirussa nel governo italiano». Paramonov sottolinea che a suo giudizio, «nell'inviare una missione umanitaria» in Italia, colpita duramente dal coronavirus nel marzo-aprile del 2020, «la Russia è stata guidata non dal desiderio di ricevere dividendi in termini di reputazione o di politica estera, ma da un senso di compassione, un desiderio di aiutare il popolo italiano in uno dei momenti più difficili della sua storia postbellica». «È deprimente che ora - prosegue Paramonov- sullo sfondo dell'isteria anti-russa, le autorità italiane abbiano improvvisamente dimenticato tutto»

Guerini: «Non diamo peso alla propaganda»

La prima reazione all’attacco del rappresentante del ministero degli Esteri della Russia è arrivata dallo stesso ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha preferito non replicare alle accuse: «Non diamo peso alla propaganda. Incoraggiamo invece ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino. L'Italia è a fianco dell'Ucraina e continuerà ad esserlo». Tra i primi a sostenere il ministro Guerini è stato il segretario del Pd Enrico Letta: «Il Ministero degli Esteri russo - ha scritto Letta su twitter - piega a propaganda di guerra anche il dramma Covid nell'attaccare con farneticazioni inaccettabili il Ministro Lorenzo Guerini. Il nostro sostegno è ancora più convinto e diventa legittimo dubitare delle reali intenzioni di quelle missioni di aiuto sanitario».

La difesa di Draghi: «Paragone odioso e inaccettabile»

In serata è arrivata anche la solidarietà del premier Mario Draghi: «Esprimo piena solidarietà al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, vittima di attacchi da parte del Governo russo. Il paragone tra l'invasione dell'Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile». Per Draghi «il ministro Guerini e le Forze Armate -aggiunge il premier- sono in prima linea per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani. A loro va il più sentito ringraziamento del Governo e mio personale». Stessa linea del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che difende il collega dalle «continue e ripetute provocazioni delle autorità russe al governo italiano» che «non ci meravigliano più» e invita «a fermare la guerra in Ucraina che sta causando la morte di civili innocenti».