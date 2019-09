Mosca e Kiev riprendono a parlarsi: in corso scambio di prigionieri Nell'elenco dei 35 cittadini ucraini che ritornano a casa ci sono il regista Oleg Sentsov e tutti i 24 marinai detenuti a Mosca dal novembre scorso, in seguito a un incidente al largo della Crimea di Antonella Scott

Epa

2' di lettura

Hanno compiuto il primo passo, premessa per negoziare sul serio: lo scambio dei prigionieri. Se ne seguiranno altri, i più difficili, il disgelo tra Russia e Ucraina sarà iniziato oggi. Dal carcere moscovita di Lefortovo all'aeroporto di Vnukovo: nell'elenco dei 35 cittadini ucraini che ritornano a casa ci sono il regista Oleg Sentsov e tutti i 24 marinai detenuti a Mosca dal novembre scorso, in seguito a un incidente al largo della Crimea. La notizia, attesa da giorni dopo la liberazione dei russi detenuti a Kiev, è stata confermata da Mark Feygin, l’avvocato di Sentsov, e dal legale dei 24 marinai, Nikolaj Polozov. Una buona notizia che giunge - molto probabilmente non a caso - alla vigilia di elezioni locali, a Mosca e in altre città russe, dove il regime mostra un altro volto. Chiuso alla partecipazione di candidati dell’opposizione, inflessibile di fronte alle proteste che hanno percorso l’estate russa. Con abile mossa, Vladimir Putin ha attirato l’attenzione degli elettori altrove, sulla distensione con l'Ucraina.



Da Mosca e da Kiev sono già partiti gli aerei che andranno a raccogliere i rispettivi cittadini: non è certo questo il primo scambio di prigionieri, dallo scoppio della guerra del Donbass nel 2014: ma Sentsov, in sciopero della fame, e i marinai arrestati l’autunno scorso per aver violato le acque territoriali nello Stretto di Kerch, erano divenuti il simbolo del braccio di ferro. Inoltre, con l’elezione del presidente Volodymyr Zelenskiy e di un suo Parlamento di giovani riformatori, l’Ucraina ha aperto una nuova fase della propria vita politica. Il rapporto con Mosca è la sfida più grande e, naturalmente, tutto ora dipenderà dalle intese e le condizioni discusse in questi mesi di negoziati che hanno reso possibile lo scambio di prigionieri.

I passi successivi conducono fatalmente ai contratti del gas ma soprattutto al nodo che appare tuttora irrisolvibile: il destino della Crimea.

Nelle prossime settimane, con la mediazione sempre più evidente del presidente francese Emmanuel Macron, si attende la ripresa dei negoziati del formato Normandia: Russia, Ucraina, Francia e Germania. A dimostrare quanto siano complessi i problemi da risolvere, e quante trappole si pongano davanti a ogni passo, Zelenskiy ha suscitato enormi polemiche quando in settimana ha permesso il rilascio su cauzione di Volodymyr Tsemakh, separatista filorusso considerato “persona di interesse” dagli inquirenti olandesi che lavorano al caso dell'aereo Amsterdam-Kuala Lumpur abbattuto nell'Est dell'Ucraina nel luglio 2014, tragedia che uccise 298 persone. E che viene attribuita a un lanciamissili di fabbricazione russa. La liberazione di Tsemakh era considerata un banco di prova per Zelenskiy, mentre ancora ci si interroga sul tipo di rapporti che lo lega, o lo legherà, a Mosca.