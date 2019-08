Mosca: ecco la vera storia del Metropol, l’hotel delle spie

2' di lettura

Dopo zar, spie, attrici, cantanti, mafiosi, killer, giornalisti e politici, anche Gianluca Savoini è entrato nella lunga ed eterogenea gallery di ritratti del celebre Hotel Metropol di Mosca, denso di leggendarie spy stories e “cimici” (quella del Kgb).

Se l’albergo moscovita, inaugurato nel 1905, potesse parlare, ne racconterebbe di tutti i colori: dal codazzo di artisti, ballerine e intellettuali della Russia zarista ai festini organizzati da Rasputin tra i candelieri di cristallo, fino a quando in odor di sollevamento popolare il cantante d’opera Fyodor Chaliapin saltò su un tavolo chiedendo agli ospiti dell’hotel di dare un contributo economico ai lavoratori più poveri.

Travolto dalla Rivoluzione d’Ottobre, il Metropol divenne prima una caserma dei militanti controriformisti dell’Armata Bianca, poi il quartier generale dei bolscevichi, che sostituirono i tavolini intarsiati e i candelieri di cristallo con ruvide panche di legno e lampade di cherosene. Nell’ex albergo tennero comizi infuocati leader del calibro di Vladimir Lenin o Leon Trotsky.

Poi, nel 1931, il Politburo decise di rimettere in sesto l’ormai malridotto Metropol “bolscevico” per riaprirlo come prestigioso hotel di lusso destinato ai visitatori occidentali. L’albergo divenne un ingranaggio fondamentale della propaganda sovietica, accogliendo in eleganti e spaziose suite i leader occidentali, ovviamente sotto il discreto ma strettissimo controllo del Kgb, e famosi simpatizzanti comunisti come il drammaturgo George Bernard Shaw, l’attrice Marlene Dietrich e un Mao Tse-tung in odor di diventare Grande Timoniere.

Come ha annotato il giornalista britannico Gareth Jones, in ogni camera c’era una radio ma non sempre la carta igienica, a riprova delle contraddizioni di un'Unione sovietica che persino per Winston Churchill rappresentava «un enigma avvolto in un mistero». Nell’ottobre del 1959 l’ex marine Lee Harvey Oswald alloggiò per qualche giorno nel Metropol dopo essere fuggito a Mosca chiedendo asilo. Tre anni dopo, a Dallas, assassinerà John Fitzgerald Kennedy.