Mosca espelle tre diplomatici europei con l’accusa di sostegno a Navalny. Berlino convoca l’ambasciatore russo

Nord Stream, guidato dalla russa Gazprom, è sotto sanzioni degli Stati Uniti ed è stato criticato anche dalla Francia mentre la Germania, principale beneficiaria del progetto, lo ha sempre difeso.

Farnesina, seria preoccupazioni per espulsione diplomatici

«L'Italia esprime seria preoccupazione per l'espulsione di diplomatici europei a Mosca e solidarietà con i Paesi Europei colpiti da questo grave provvedimento. Sulle asserite violenze in Italia contro manifestanti e giornalisti, attendiamo una smentita». È il tweet della Farnesina nella quale si fa riferimento ad un passaggio delle dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov oggi in conferenza stampa con Borrell in cui è stata citata l'Italia.