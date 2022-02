Biden: Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Evacuazione di massa nel Donbass e gasdotto in fiamme

Sul punto di non ritorno

Ma il grande rischio è un avversario determinato a trascinare Kiev nello scontro a tutti i costi. Il grande rischio è un’operazione imprevedibile che punta a far perdere il controllo della situazione all’Ucraina. Poche ore dopo l’annuncio dell’evacuazione, nella grande piazza centrale di Donetsk, vicino alla sede dell’amministrazione separatista, è stata fatta esplodere un’autobomba. Le autorità locali hanno diffuso le immagini delle fiamme e dei resti, ma non hanno parlato di vittime. Secondo i servizi di intelligence ucraini, i russi avrebbero minato diverse infrastrutture a Donetsk. Eppure, il capo dei servizi Oleksiy Danilov ripete: Kiev continuerà a cercare metodi pacifici per risolvere la crisi.

Dal Cremlino, dove ha ricevuto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, Putin ha ripetuto che «tutto quello che deve fare Kiev è sedersi al tavolo del negoziato con i rappresentanti del Donbass e definire misure politiche, economiche, militari e umanitarie per chiudere il conflitto». Ma con gli Stati Uniti che ricordano che - contrariamente agli annunci di ritiro - le forze mobilitate da Mosca alle frontiere con l’Ucraina sarebbe ormai arrivato a 190.000 uomini, il presidente russo si mostra già sicuro che il rapporto con l’Occidente si sta irrimediabilmente deteriorando: «Tanto troveranno il modo di imporre le sanzioni in ogni caso», ha detto.

«Oggi - commenta la politologa russa Tatjana Stanovaja - è diventato evidente che stiamo entrando nella fase “calda” della risposta russa all’escalation nel Donbass. Con Mosca convinta di poter muovere le cose in modo da far apparire legittima la risposta. Dovremo aspettarci altre esplosioni, che faranno passare per provocazioni ucraine. Un’escalation fabbricata a cui non potrà che seguire un attacco “in risposta”, al termine delle Olimpiadi. Mi auguro di sbagliarmi».

Giochi di guerra nucleare

Questo è il clima in cui sabato 19 febbraio Putin assisterà personalmente a esercitazioni militari che, rispetto a quelle dei giorni scorsi, salgono a un livello ancora più inquietante, entrando nella sfera delle armi nucleari con le prove di lancio di missili balistici e da crociera intercontinentali. Un altro segnale lanciato agli Stati Uniti e alla Nato, per ricordare la posta in gioco in caso di scontro.

È l’ennesimo azzardo con cui il Cremlino, insoddisfatto dalle risposte ricevute in questi mesi di confronto diplomatico, si vuole mostrare pronto a tutto pur di difendere i propri interessi. Ma se fino a pochi giorni fa l’intenzione era sembrata voler alzare la pressione sull’Occidente per indurlo ad accettare le richieste russe - a partire dall’esclusione dell’Ucraina dalla Nato - ormai la situazione sembra arrivata a un punto di non ritorno.