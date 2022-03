Ucraina-Russia, domani nuovi colloqui in video. Mosca avvia esercitazioni missili intercontinentali

Zelensky a Biden: «Sostegno Usa è vitale per noi»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha descritto un’altra «giornata diplomatica molto attiva» e ha delineato le sue tre priorità chiave: armi per l’Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia e sostegno finanziario per il suo stato. Riferendosi alla sua chiamata con il presidente americano Joe Biden, il leader ucraino ha riferito che la conversazione è stata «molto dettagliata» ed è «durata un’ora». «Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi - ha affermato Zelensky - ho ringraziato per un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 1 miliardo di dollari e ulteriori 500 milioni di dollari di sostegno diretto al bilancio. E ho sottolineato che questo è un punto di svolta. Ora è particolarmente importante dare una mano all’Ucraina, per mostrare tutto il potere del mondo democratico». Zelensky ha detto ancora: «Carri armati, aerei, sistemi di artiglieria. La libertà deve essere armata non peggio della tirannia».

Gazprom studia blocco delle forniture a paesi ostili

Il gigante russo dell’energia Gazprom sta esaminando le opzioni per fermare le forniture di gas ai paesi “ostili” e valutare le possibili conseguenze, ha riferito giovedì il quotidiano russo Kommersant citando fonti anonime.

Premier Olanda Rutte, pace non porterò a rimozione sanzioni

«Un accordo di pace tra Ucraina e Russia non sarà seguito dal blocco delle sanzioni contro la Russia di Putin>. Così il primo ministro olandese, Mark Rutte, dopo l’incontro col suo omologo spagnolo, Pedro Sanchez, a Madrid. «Un accordo di pace sotto ricatto, con perdite di territorio e della sovranità dell’Ucraina non è il modo per tornare alla normalità», ha aggiunto Rutte. La guerra in Ucraina è anche «una lotta per la democrazia» e per questo «l’Ue deve diventare ancora più solida dal punto di vista economico». «La dipendenza da petrolio e gas russi deve essere ridotta quanto prima e l’Ue deve cooperare meglio con la Nato» ha concluso il premier olandese.

Rublo torna a 76 contro dollaro, a valori pre-invasione

La valuta russa, il rublo, ha recuperato sul dollaro ed è tornato di slancio ai valori pre-aggressione russa contro l’Ucraina, attestandosi a quota 76 (-5,263%): per l’acquisto di un dollaro, in altri termini, servono adesso 76 rubli, contro gli 84,95 del 24 febbraio e i 139,7 registrati il 7 marzo nel momento di massima debolezza. Il trend rialzista ha beneficiato dell’ipotesi non esclusa dalla Cina di usare rubli o yuan nel commercio di fonti energetiche, in base a quanto riportato dalla Tass, citando il ministero degli Esteri di Pechino, secondo cui «gli operatori del mercato sono liberi di scegliere la valuta negli accordi bilaterali».