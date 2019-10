Mosca, l’arredo italiano guarda ai Millennials Il made in Italy dell’arredo e design punta sulla nuova generazione di moscoviti - e non solo - cresciuta dopo la caduta dell'Urss, che ha gusti e aspirazioni sempre più internazionali di Giovanna Mancini

MOSCA - «Quali brand italiani sceglierei per arredare casa mia? Beh… se avessi molti soldi… B&B Italia, Poltrona Frau, Magis… li adoro». Magari tra qualche anno Marya Merenchukova diventerà una cliente di mobili made in Italy, o meglio ancora lavorerà come designer per un'azienda italiana. Per ora, a 22 anni, il design si impegna a studiarlo: frequenta la Moscow State University of Arts and Industry Stroganov ed è una dei 46 giovani under 35 russi o provenienti dalle repubbliche ex sovietiche, selezionati per esporre al SaloneSatellite Moscow, che si svolge in questi giorni all'interno del Salone del Mobile di Mosca.



Marya è l'esempio di quella nuova generazione di moscoviti - e non solo - cresciuta dopo la caduta dell'Urss, che ha gusti e aspirazioni sempre più internazionali. «Siamo cresciuti con Internet, viaggiando e studiando all'estero», conferma Gennady Martynov, 33 anni, che con il suo socio Vyacheslav Chupakhin, 34 anni, ha fondato a Mosca lo studio Wowroom Design. Anche loro sono nella selezione del SaloneSatellitee ci fanno vedere qualche esempio di interni da loro curati e arredati nella capitale russa: linee pulite, forme minimali, colori morbidi – gli stessi che potremmo trovare in un interno di Milano, Londra, Parigi o Berlino. «È questo che vogliono i russi benestanti della nostra generazione – spiega Gennady – che lavorano nelle aziende dell'hi-tech come Yandex (l'omologo russo di Google, ndr), non i mobili classici che si usavano fino a dieci, vent'anni fa».

Come i ragazzi che in tutto il mondo scendono in piazza per l'ambiente, anche loro mettono la sostenibilità tra le loro priorità: «Delle aziende italiane apprezzo lo stile, certamente, e la lunga tradizione. Ma più di tutto la ricerca e l'uso di materiali naturali – dice ad esempio Uliana Rozina, 30 anni, designer dello studio Niti di Ekaterinburg -. Sono nata e cresciuta tra gli Urali e la natura per me è importante. Nel mio lavoro cerco infatti sempre di portare la natura nelel case».



La Mosca di oggi è uno specchio di questo fermento: i vecchi palazzoni sovietici sono ancora lì, certamente, ma nel centro della metropoli sono oggi un po' meno grigi, rinnovati e ristrutturati, ingentiliti di notte da un sapiente sistema di illuminazione che nulla ha da invidiare alle più eleganti città europee. Architetture contemporanee e grattacieli in vetro sfidano in altezza la maestosità delle Sette Sorelle, mentre nella prima periferia molte ex fabbriche sono state riqualificate per ospitare oggi poli della creatività, con gallerie d'arte, musei, locali moderni, showroom di brand occidentali – tra cui i migliori marchi del design e della moda italiane. Tra questi Art Play, Winzavod o Flacon.

Questa è la generazione a cui guardano le aziende italiane, come spiega Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile di Milano e della sua versione moscovita che in questi giorni va in scena al Crous Expo. «Lo si vede anche nella nostra fiera, dove il design prende sempre più spazio rispetto al mobile in stile classico». Concorda Olga Kosyreva, giornalista ed esperta di design: «Quest'anno vedo un'evoluzione del Salone: le aziende italiane mi sembra abbiano finalmente capito che i gusti dei russi stanno evolvendo», dice.