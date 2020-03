Mosca lancia la sfida del petrolio: «La vinceremo, abbiamo le risorse» di Antonella Scott

La stabilità macroeconomica e finanziaria del Paese non è a rischio: il governo russo ostenta sicurezza. Le riserve accumulate negli ultimi anni, ha detto ieri il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, alla riunione convocata dal nuovo premier Mikhail Mishustin, sono sufficienti a resistere con un prezzo del petrolio a 25/30 dollari il barile anche per 6/10 anni. È il momento di ringraziare la fortezza finanziaria costruita a Mosca per affrontare l’era delle sanzioni che hanno ridotto l’accesso ai mercati internazionali dei capitali: l’obiettivo era mettersi in condizione di stare in piedi da soli.

Così, malgrado il greggio in caduta libera e il rublo che ha toccato i minimi di quattro anni (scambiato a 74 sul dollaro (-8%) e a 85 sull’euro, un calo del 6,1%), la convinzione è poter vincere la sfida lanciata ai sauditi e agli altri produttori di petrolio quando i russi, venerdì scorso, hanno respinto la proposta di incrementare i tagli produttivi che dal 2016 a oggi hanno stabilizzato i prezzi dell’energia.

«La Russia - spiega Chris Weafer, responsabile della società di consulenza strategica Macro-Advisory - è meglio preparata rispetto al passato. Ed è in una posizione finanziaria migliore dei sauditi per affrontare una guerra dei prezzi. Le sue riserve finanziarie (pari a 570 miliardi di dollari secondo i dati della Banca centrale a fine febbraio, ndr) sono superiori di 80 miliardi di dollari a quelle di Riad; inoltre il rublo è una valuta flessibile, a differenza del rial saudita che è legato al dollaro. Può quindi scendere anche a 75 rubli sul dollaro, e il budget andrà in parità con il petrolio a 38 dollari circa anche senza aggiustamenti di spesa. Mentre i sauditi hanno bisogno di un barile a 85 dollari. Significa che è improbabile che Mosca ceda per prima, certamente non per i prossimi 3/6 mesi».

I piani del Cremlino

Ma in gioco non c’è solo l’equilibrio dei conti. Il calo del petrolio, unito all’emergenza coronavirus e al prezzo che presenterà all’economia globale, rischia di rovinare i piani del Cremlino. Nel discorso indirizzato alla nazione a metà gennaio, Vladimir Putin aveva messo chiaramente al centro dell’agenda del governo l’attenzione ai programmi sociali e a una serie di grandi progetti nazionali - infrastrutture, trasporti, logistica - con cui rilanciare la crescita e riaccendere la popolarità di cui il presidente russo ha bisogno per avviare le riforme istituzionali e la definizione del futuro assetto del potere.

A questo obiettivo era destinata la “potenza di fuoco” finanziaria che ora rischia di dover essere dedicata a consolidare il budget e a impedire un calo troppo brusco del rublo. Un rublo più debole si traduce in ossigeno per i conti del governo, dal momento che converte in maggiori entrate in guadagni in dollari del settore energetico. Ma nello stesso tempo rischia di riaccendere l’inflazione faticosamente riportata sotto controllo.