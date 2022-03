Mosca nazionalizza gli aerei, le compagnie tagliano i voli in giro per il mondo: nei cieli è tempesta perfetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Russia è pronta a nazionalizzare gli aerei di proprietà delle società di leasing al momento bloccati nelle flotte delle compagnie aeree russe dopo le sanzioni introdotte nei confronti di Mosca all’indomani dell’avvio del conflitto con l’Ucraina. Il ministero dei Trasporti russo ha presentato una proposta di legge da sottoporre alla Duma per consentire alle compagnie aeree come Aeroflot, S7 Airlines e AirBridgeCargo di registrare in Russia gli aerei in leasing.

Dal rischio nazionalizzazioni per gli aerei russi in leasing...

Le compagnie aeree hanno 30 giorni...