Mosca: «Nei piani di pace ci sono idee che potrebbero funzionare»

8:24 Kiev: registriamo un successo tattico nel sud

Nel sud dell’Ucraina, le forze armate di Kiev “avanzano” e registrano “un successo tattico”. Lo ha affermato la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar in un aggiornamento su Telegram.

“Le forze di difesa dell’Ucraina continuano a condurre azioni sia offensive che difensive e hanno un successo parziale. Le nostre truppe operano in condizioni di superiorità aerea e di artiglieria del nemico”, si legge nel messaggio. A sud, “praticamente in tutte le aree e direzioni in cui le nostre unità stanno avanzando, stanno avendo successo tattico. Stiamo avanzando gradualmente, ora fino a due chilometri in ciascuna direzione”, ha detto Malyar. Sulle linee di Berdyansk e Mariupol, “il nemico sta portando truppe da altre direzioni e aumentando la potenza di fuoco”.

“A est, le forze di difesa dell’Ucraina stanno conducendo operazioni sia difensive che controffensive. Qui, il nemico sta cercando di rimuovere le nostre truppe dalle loro posizioni occupate e sta conducendo operazioni di assalto in più direzioni contemporaneamente, in particolare su Lyman”, ha spiegato Malyar. A Bakhmut, “l’intensità complessiva delle ostilità è leggermente diminuita. Le nostre truppe stanno effettuando operazioni offensive in aree separate” e “il nemico sta facendo ogni sforzo per fermare le azioni offensive delle nostre forze di difesa”.