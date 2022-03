Mosca: pagata cedola su bond in dollari, l’esito non dipende da noi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, ha affermato in un’intervista alla rete televisiva statale Russia Today che il Paese ha pagato in dollari gli interessi sui due bond che andavano pagati entro mercoledì.

La Russia doveva rimborsare 117 milioni di dollari di interessi su due emissioni denominate appunto in dollari Usa. «La possibilità o l’impossibilità di completare il pagamento in valuta estera non dipende da noi», ha aggiunto il ministro precisando che «noi abbiamo il denaro, abbiamo effettuato il pagamento ed ora la palla è nell’altro campo e in particolare in quello delle autorità Usa».

Loading...

In precedenza lo stesso titolare delle finanze russe aveva indicato la possibilità che il pagamento degli interessi sui bond venisse fatto da Mosca in rubli con la conseguenza che la Russia sarebbe stata dichiarata in default. Siluanov ha quindi precisato che i soldi sono stati versati sul conto in divisa estera accesso presso una banca Usa ma che al momento non c’è stata conferma che la transazione sia stata eseguita. I due bond hanno un periodo di grazia di 30 giorni quindi, nell’eventualità che il pagamento non vada a buon fine, la dichiarazione di default da parte dei creditori non potrà essere fatta prima del prossimo 15 aprile.

Il ministero fornirà un aggiornamento sul credito dei fondi all’agente pagatore sugli Eurobond (Citibank, N.A., London Branch), secondo la dichiarazione. Il ministro Anton Siluanov ha anche detto che Mosca fornirà un obbligo di pagamento in rubli per il pagamento del debito estero in caso di mancato pagamento in valuta estera.